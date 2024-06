Carlos Alcaraz awansował do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W piątek rozstawiony z numerem trzecim hiszpański tenisista wygrał z Włochem Jannikiem Sinnerem (nr 2.) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Spotkanie trwało cztery godziny i dziewięć minut.

Carlos Alcaraz po zwycięstwie w półfinale French Open / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

21-letni Alcaraz pierwszy raz w karierze dotarł do finału French Open. W niedzielę będzie miał szansę na trzeci w karierze wielkoszlemowy tytuł. W dorobku ma już US Open 2022 i Wimbledon 2023. Tym samym został najmłodszym tenisistą w historii, który dotarł do finałów Wielkiego Szlema na wszystkich trzech nawierzchniach.

Alcaraz: Radość z cierpienia

Początek meczu należał do Sinnera, który gładko zwyciężył w pierwszym secie, a drugiego zaczął od prowadzenia 2:0. Alcaraz od tego momentu wygrał jednak pięć gemów z rzędu i chwilę później wyrównał stan meczu.