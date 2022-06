Zbliża się specjalna edycja Szlachetnej Paczki - Solidarna Paczka - zorganizowana dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną. Już 4 czerwca na stronie www.szlachetnapaczka.pl pojawią się historie rodzin uchodźczych, spośród których darczyńcy będą mogli wybrać te, dla których przygotują pomoc uwzględniającą indywidualne potrzeby.

Specjalna edycja Szlachetnej Paczki: Solidarna Paczka - razem dla uchodźców z Ukrainy / Robert Krawczyk / Materiały prasowe

Po co powstała Solidarna Paczka? Stowarzyszenie Wiosna pomaga ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W takiej sytuacji znalazło się wiele osób, które musiały uciekać przed wojną. Każda rodzina jest inna. Bardzo ważne jest, żeby dostarczyć to, co konkretnie jest potrzebne. Czasem jest to pomoc psychologa, czasem rehabilitacja albo kurs języka polskiego, bardziej intensywny, niż te ogólnodostępne. To wszystko mamy nadzieję już 25 i 26 czerwca powędruje do rodzin - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej i Solidarnej Paczki.

Czym jest Solidarna Paczka?

Solidarna Paczka to specjalna edycja Szlachetnej Paczki, programu społecznego, który od 20 lat łączy tych, którzy chcą pomóc z najbardziej potrzebującymi. W czerwcu wsparcie otrzymają osoby, które znajdują się w Polsce i są w trudnej sytuacji materialnej.

4 czerwca na stronie www.szlachetnapaczka.pl pojawią się historie rodzin uchodźczych, spośród których każdy z nas będzie mógł wybrać rodzinę i przygotować dla niej paczkę odpowiadającą na indywidualne potrzeby.

Do tej pory osoby uciekające przed wojną w Ukrainie otrzymywały pomoc kierowaną do wszystkich, a więc często nie uwzględniającą indywidualnych potrzeb. Teraz czas na wsparcie, w którym dostrzega się potrzebujących nie jako część zbiorowości, ale jako konkretnych ludzi.

Komu można pomóc w ramach Solidarnej?

Wolontariusze Szlachetnej Paczki od dwóch tygodni docierają do osób uciekających przed wojną, rodzin, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Solidarna Paczka jest dla nich odpowiednią formą pomocy w tej trudnej sytuacji - pozwoli złapać oddech, odciąży niewielki budżet, ale też pomoże w rozpoczęciu życia w nowym miejscu.

/ Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Otwarcie Bazy Rodzin Solidarnej Paczki - konferencja prasowa i live

4 czerwca o godzinie 10:00 w krakowskim biurze Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Berka Joselewicza 21) odbędzie się konferencja prasowa. W tym samym czasie, na kanałach social media Szlachetnej Paczki, internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z tego wydarzenia.

W trakcie Otwarcia Bazy Rodzin Solidarnej Paczki wolontariusze, pracownicy oraz ambasadorzy opowiedzą o Solidarnej Paczce i rodzinach, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Polsce, a dziś potrzebują pomocy i wsparcia w odbudowie życia w nowym miejscu.

Otwarcie Bazy Rodzin Solidarnej Paczki to moment, w którym na stronie www.szlachetnapaczka.pl publikowane są historie rodzin potrzebujących i czekających na wsparcie. Baza zostanie otwarta 4.06. o godzinie 8 rano. Od tej chwili, przez trzy tygodnie, każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, której chce pomóc. 25 i 26 czerwca w trakcie Weekendu Cudów Solidarne Paczki trafią do potrzebujących.

Jak zaangażować się w Solidarną?

W Solidarną Paczkę możesz zaangażować się na kilka sposobów! Masz grupę bliskich osób, znajomych z pracy, sąsiadów czy przyjaciół, którym bliska jest idea mądrej pomocy? Wspólnie wybierzcie rodzinę na www.szlachetnapaczka.pl i przygotujcie potrzebującym pomoc materialną. Solidarną Paczkę możesz też wspierać, dokonując wpłaty. Dzięki osobom, które wspierają Paczkę finansowo, program może działać, rozwijać się i już we wrześniu docierać do kolejnych rodzin w potrzebie.

Szlachetna Paczka wspiera Ukrainę od początku wojny

Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie Szlachetna Paczka jest zaangażowana w niesienie pomocy. Wolontariusze projektu dostarczają pomoc materialną, logistyczną, szukają mieszkań, wspierają działania samorządów, są obecni w punktach pomocowych i po obu stronach granicy. Szlachetna Paczka uruchomiła też Centrum Informacyjne "Połączeni dla Ukrainy", które zbiera informacje o tym, gdzie zaangażowanie jest obecnie najbardziej potrzebne, które organizacje aktualnie potrzebują rąk do pracy i wsparcia. W ten sposób łączy instytucje, organizacje pozarządowe, oddolne inicjatywy, udostępnia dalej informacje i wiedzę. Szlachetna Paczka współtworzyła również całodobowy punkt pomocowy “Żyj w Krakowie".

Solidarną Paczkę wspierają

Specjalną edycję Paczki wspiera wielu partnerów. Partnerem Strategicznym Solidarnej Paczki jest firma bp, która kolejny raz łączy siły ze Szlachetną Paczką, by pomagać osobom znajdującym się w wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Wsparcie odbywa się dwutorowo. Firma bp przekazała rekordową darowiznę pieniężną umożliwiającą działania na rzecz uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Drugą formą wsparcia są przedpłacone karty pomocowe, za które można dokonać zakupu paliwa i żywności na stacjach bp w całej Polsce. Szlachetna Paczka dystrybuuje karty wśród swoich wolontariuszy oraz innych organizacji pozarządowych, które wspierają działania na rzecz uchodźców.

Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie wiele osób potrzebowało pilnego wsparcia, z dnia na dzień. Sytuacja wymagała szybkiej reakcji, z którą przyszli klienci oraz pracownicy Biedronki. W zaledwie 24 godziny przygotowano system do przeprowadzenia zbiórki przykasowej w całym kraju. Klienci z entuzjazmem zaczęli przekazywać datki przy okazji codziennych zakupów, wspierając tym samym organizacje pomocowe działające na rzecz uchodźców. Jednym z beneficjentów akcji jest Szlachetna Paczka i jej wyjątkowa, wiosenna edycja.

Masz szansę pomóc. Już 4 czerwca wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz potrzebującą rodzinę.