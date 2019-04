Związek Nauczycielstwa Polskiego spotka się jutro z przedstawicielami warszawskich liceów, w których zagrożone są tegoroczne matury - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Główny temat rozmów to dalsze plany związane z rozpoczętym dokładnie dwa tygodnie temu ogólnopolskim strajkiem nauczycieli.

Demonstranci podczas ubiegłotygodniowej akcji protestacyjnej pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej / Rafał Guz / PAP

Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje, że jutro zapadną kluczowe dla dalszych losów strajku decyzje.

Przed południem część strajkujących nauczycieli spotka się w IX LO w Warszawie imienia Klementyny Hoffmanowej. Między innymi tam - przez protest - wciąż nie udało się zwołać rady, która zatwierdziłaby oceny tegorocznych maturzystów.

Optymizm słabnie tutaj nasz co do poważnych rozmów z rządem, widzimy że rząd nas lekceważy i podchodzi w sposób lekceważący; powinniśmy wrócić do negocjacji - ale to, co działo się ostatnio, trudno nazwać negocjacjami - podkreślają strajkujący nauczyciele.

Ogólnopolska manifestacja poparcia dla nich odbędzie się jutro o godz. 11 przed gmachem MEN. Po niej planowane jest prezydium ZNP, na którym zapadną decyzje, co dalej ze strajkiem. Zmiana jego formy jest raczej mało prawdopodobna - powiedział naszemu reporterowi prezes ZNP Sławomir Broniarz.