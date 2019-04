„Jesteśmy w szoku, nie zgadzamy się z tą decyzją. Prezes Broniarz musi odejść, zdradził nas. My nadal trwamy w strajku” – mówi Onetowi Izabela Płotka, nauczycielka z VII LO w Poznaniu i przedstawicielka poznańskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

Protest nauczycieli przed Sejmem / Marcin Obara / PAP

Strajk nauczycieli zostanie zawieszony od soboty, od godziny 6 rano.

Niektórzy pedagodzy zapowiadają jednak, że nie oznacza to końca protestu. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do spokojnego ukończenia roku - dodał szef ZNP.

Nie wszyscy nauczyciele zgadzają się jednak z taką decyzją ZNP.

Nadal trwamy w strajku. Dostaliśmy informację dosłownie 15 minut temu, że prezes Sławomir Broniarz zawiesza strajk. Byliśmy w trakcie burzliwej dyskusji w pokoju nauczycielskim, nie mamy telewizora, ja się dowiedziałam od koleżanki, która do mnie zadzwoniła. Jesteśmy w szoku, nie zgadzamy się z tą decyzją. Prezes Broniarz musi odejść, zdradził nas - mówi Onetowi Izabela Płotka, przedstawicielka poznańskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

Dzisiaj o 9 w siedzibie poznańskiego oddziału ZNP spotkali się przedstawiciele 40 szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i okolic. Strajkujący podtrzymali swoją wcześniejszą decyzję o nieprzystępowaniu do kwalifikacji uczniów klas maturalnych. Wyszliśmy z tego spotkania podbudowani, w bojowych nastrojach. A po prostu zostaliśmy zdradzeni. Nic z nami nie było konsultowane, nic. I nic tego nie zapowiadało. Przypuszczamy, że Sławomir Broniarz uległ naciskom politycznym - dodaje Płotka.