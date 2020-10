Trwa kolejny dzień protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej. Demonstracje odbywają się w całym kraju. Strajk Kobiet wsparli m.in warszawscy taksówkarze, własne protesty zorganizowali też studenci. Po południu m.in. w Krakowie i Gdańsku rozpoczęły się blokady samochodowe. O dialog rządzących z Narodem zaapelował marszałek senatu Tomasz Grodzki, zapewniając, że wspiera kobiety w ich postulatach.

19:50 Pierwsza Dama: Nie wyobrażam sobie, żebym mogła usunąć ciążę. Czy każdy jest zdolny do heroizmu? Mam wątpliwości.

W rozmowie z Polsat News do trwających od kilku dni protestów odniosła się również Pierwsza Dama. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła usunąć ciążę, nawet ciążę zagrożoną - powiedziała w środę pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Przyznała, że "ma wątpliwości" czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu.





19:40 Prezydent Andrzej Duda: jestem zasmucony tą sytuacją, rozumiem protestujące kobiety

Spodziewałem się, że Trybunał Konstytucyjny zostawi czas na to, aby przepisy dotyczące przesłanek umożliwiających tzw. aborcję eugeniczną, mogły zostać doprecyzowane - powiedział w Polsat News prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że rozumie protestujące kobiety i "czuję tę sytuację". Prezydent były pytany w Polsat News, co myśli o protestujących kobietach i czy tak jak jego córka, Kinga Duda, rozumie oburzenie kobiet. Jestem bardzo zasmucony tą sytuacją. Kobiety, które protestują rozumiem, czuję tę sytuację, choć wszyscy znają moje poglądy i wiedzą, że jestem przeciwnikiem aborcji eugenicznej - odparł. Jestem gotów zaangażować się w prace nad przepisami, które przyniosą spokój społeczny - zaznaczył prezydent. Jednocześnie dodał: "akty agresji, znieważanie uczuć religijnych, napady na kościoły - w państwie prawnym nie mogą mieć miejsca. Z całą mocą je potępiam. Wzywam do spokoju, rozsądku".





19:20 Kraków: Tysiące manifestantów na ulicach

Na ulice Krakowa wyszło kilka tysiecy osób - informuje reporter RMF FM Marek Wiosło. Protetsujący z Rynku Głównego przeszli w stronę Muzeum Narodowego.





"Mamy rząd do obalenia". Strajk Kobiet na Rynku Głównym w Krakowie Jacek Skóra / RMF FM





19:00 Warszawa: Tłum protestujących z Krakowskiego Przedmieścia przeszedł pod Sejm



Tysiące demonstrantów na ulicach w centrum Warszawy. Tłum protestujących w stolicy przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przeszedł spod okolic Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu przez rondo de Gaulle'a pod Sejm.

Manifestacje w stolicy. Przeciwnicy aborcji bronią wejścia do kościoła / Krzysztof Zasada / RMF FM

18:50 Kaja Godek: w związku z falą agresji nie przebywam w swoim mieszkaniu

W związku z narastającą falą agresji nie przebywam w mieszkaniu przy ul. Książąt Mazowieckich w Warszawie - ani ja, ani nikt z mojej rodziny - poinformowała inicjatorka projektu "Zatrzymaj Aborcję" Kaja Godek. We wtorek aktywistka zawiadomiła policję o groźbach i poprosiła o ochronę.



18:30 Prezydent Częstochowy do demonstrujących: starajcie się nie ryzykować bezpieczeństwem

Rozumiem determinację i mobilizację protestujących na ulicach - podkreślił w środowym oświadczeniu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD). Jednocześnie zaapelował, aby broniąc podstawowych praw i osobistej wolności, starali się nie ryzykować bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem.



18:15 Marszałek senatu wzywa rządzących do podjęcia dialogu

Wspieram polskie kobiety, które kolejny dzień protestują w obronie swoich praw. Wzywam rządzących do podjęcia dialogu z Narodem - oświadczył w środę marszałek senatu Tomasz Grodzki.



18:05 Trójmiasto: Sparaliżowana główna arteria Gdańska

Na wysokości skrzyżowania Alei Grunwaldzkiej z Jaśkową Doliną gromadzą sie teraz uczestnicy protestu przeciwko decyzji TK w sprawie aborcji. Od strony centrum Gdańska ruch niemożliwy jest już od ponad dwóch godzin, zablokowano pasy w stronę centrum. Blokady samochodowe także w centrum Gdyni.

17:50: Kraków: Tłumy zbierają się na Rynku Głównym

Coraz więcej protestujacych zbiera się na Rynku Głównym w Krakowie w ramach Strajku Kobiet. Przed wieżą ratuszową planowane są m.in. przemówienia. W różnych częściach miasta trwają blokady samochodowe.









17:40 Numer "Aborcji bez Granic" na pomniku AK przed Sejmem

Na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przed Sejmem ktoś z uczestników napisał numer telefonu "Aborcji bez Granic". Napis szybko usunięto.







17:30 Lublin: Młodzi wspierają Strajk Kobiet

Lublin to kolejne miasto, gdzie młodzi zorganizowali spacery wspierające postulaty kobiet.





17:07 Rolnicy odcinają się od protestów dot. aborcji

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski oświadczył, że ostatnie protesty rolników nie mogą być wiązane z "protestami proaborcyjnymi środowisk lewicowo-liberalnych".

W oświadczeniu Izdebski napisał, że jako przewodniczący OPZZRiOR chce się "jednoznacznie odciąć od formy i treści" wspomnianych protestów.

Oświadczenie Sławomira Izdebskiego / mat.prasowe /

17:04 Czarnek krytykuje nauczycieli za zachęcanie do udziału w protestach

Docierają do nas sygnały, na szczęście z niewielu miejsc, że nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w wydarzeniach ulicznych, wprowadzając niepokój. To postawa, którą należy nazwać skrajnie nieodpowiedzialną - ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.





16:57 "Precz z preczem" - dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński o Strajku Kobiet

"Mimo emocji, powinniśmy się wyrażać kulturalnie. Wulgarność bowiem najczęściej zastępuje nie tylko przyzwoite i sensowne słowa, ale i sensowne myśli. W obecnym przypadku nie jest zresztą inaczej. Wulgarne okrzyki służą zawłaszczeniu sporu, uniemożliwieniu rozmowy, zamknięciu ust nie tylko przeciwnikom, ale też mniej skrajnym zwolennikom. A jest o czym rozmawiać. Ba, być może to rozmowa na tematy najważniejsze" - pisze nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński. Polecamy!





16:30 Tłum na ulicach Wrocławia

Uczniowie i studenci protestują we Wrocławiu. O 18 całkowita blokada miasta. Na ulicach pojawia się samochody, motocykliści, rowerzyści, biegacze i spacerowicze.







16:26 Kaja Godek prosi o ochronę





Aktywistka antyaborcyjna Kaja Godek wnioskuje o ochronę policji w związku z protestami w okolicy jej domu. Godek poinformowała, że złożyła także zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

16:13 Demonstracja w centrum Szczecina



W Szczecinie tłum protestujących był dziś liczniejszy niż w ostatnich dniach. Kilka tysięcy osób szczelnie wypełniło pl. Solidarności w centrum miasta. W większości na placu zgromadzili się młodzi ludzie z transparentami, na których widniały hasła m.in.: "To jest wojna", "No women, no kraj" czy "Nie zadzieraj z kobietami".



Organizatorzy zaplanowali przemarsz ulicami miasta w stronę m.in. Bramy Portowej i placu Szarych Szeregów.





16:10 Protesty i utrudnienia w Gdańsku

Zablokowane Śródmieście Gdańska - także w Trójmieście dziś kolejny dzień protestów - relacjonuje reporter RMF FM Kuba Kaługa.



Tłum studentów i dołączających do nich uczniów zgromadził się przed siedzibą Rady Miasta. Ruch w kierunku centrum od strony Politechniki jest teraz poważnie utrudniony, najpewniej wkrótce protestujący kierować będą się w stronę Wrzeszcza, tam o 18 planowana jest inna manifestacja. Sprzed opery Bałtyckiej ruszać ma za chwię strajk mobiliny. Kierowcy zamierzają jechać do Oliwy i tam zawrócić, by także dotrzeć do Wrzeszcza.

15:38 Strajk Kobiet przed Sejmem

Uczestnicy protestu pod budynkiem Sejmu / Paweł Supernak / PAP

"Dziś rodzimy rewolucję" i "Nie zadziera się z kobietami" - m.in. takie hasła można zobaczyć na transparentach przed gmachem Sejmu w Warszawie. Dotarło tam już kilka tysięcy protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.





15:28 Kraków: Protest przed Oknem Papieskim

Kolejny raz uczestnicy Strajku Kobiet pojawili się przed krakowską kurią na ul. Franciszkańskiej. "Wstyd i hańba Jędraszewski" - krzyczęli przed Oknem Papieskim.





15:22 Incydent na demonstracji we Wrocławiu

Incydent podczas wrocławskiej manifestacji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego - donosi reporter RMF FM Paweł Pyclik. Jeden z kierowców próbował przejechać między blokującą ruch młodzieżą. Gdy demonstranci zagrodzili mu drogę, wysiadł z samochodu z kijem bejsbolowym. Miał grozić młodym ludziom. Jego emocje szybko ostudziła policja.

15:16 Taksówkarze popierają Strajk Kobiet

Strajk Kobiet popierają także warszawscy taksówkarze, którzy wyjechali na ulicę oflagowanymi autami z hasłami popierającymi protest.









15:07 Wanda Traczyk-Stawska poparła Strajk Kobiet

Uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z dziennikarzami wyraziła swoje poparcie dla Strajku Kobiet. W Powstaniu walczyliśmy wszyscy - i chłopcy i dziewczęta o swoją ludzką godność. Wolność jest składnikiem godności. Jeżeli jesteśmy w tej chwili traktowane jak inkubatory to bardzo przepraszam - mamy prawo walczyć o swoją godność - tłumaczyła.





Wanda Traczyk-Stawska poparła Strajk Kobiet Jakub Rutka / RMF FM

15:00 Kaczyński do opozycji: Jesteście przestępcami. Możecie wrzeszczeć



Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w emocjonalnym wystąpieniu nazwał opozycję przestępcami. Obarczył ją też odpowiedzialnością za protesty odbywające się w całej Polsce po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

14:35 Protest krakowskich studentów

Krakowscy studenci przyłączyli się do Generalnego Strajku Kobiet RMF FM





Studencki protest w Krakowie w ramach Strajku Kobiet obserwowała dziennikarka RMF FM Katarzyna Staszko.





14:24



Uczestnicy i uczestniczki Strajku Kobiet maszerują przed Sejm.









13:58 Stanowisko Kingi Dudy

"Nie mogę zatem pogodzić się z konsekwencjami, jakie niesie ze sobą wyrok TK. Wydaje mi się, że posłowie, którzy w Polsce stanowią prawo, powinni jak najszybciej znaleźć rozsądne i kompromisowe rozwiązanie obecnej sytuacji, które mogłoby zakończyć spór wywołany wyrokiem" - napisała w oświadczeniu córka prezydenta. Kinga Duda opublikowała swój wpis na Twitterze. Autentyczność konta potwierdzili w rozmowie z dziennikarzem RMF FM przedstawiciele pałacu prezydenckiego.



13:00 Protest przed siedzibą Ordo Iuris

Protest przed siedzibą Ordo Iuris Jakub Rutka / RMF FM





Przed siedzibą Fundacji Ordo Iuris przy Zielnej jest już kilkaset kobiet. Podkreślają, że mogą być tu o tej porze, bo - w ramach protestu - nie poszły do pracy.

Nasza placówka jest dziś zamknięta, w związku ze strajkiem, popierają nas - praca jest najważniejsza, ale to też jest bardzo ważne - usłyszał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Uczestniczki tego protestu za chwilę ruszą przed gmach Sejmu. To oznacza duże utrudnienia, bo tu w centrum stolicy równolegle trwa demonstracja rolników. Dlatego lepiej nie wjeżdżać samochodem centrum Warszawy. Przez demonstrację rolników, policja wstrzymuje ruch na Marszałkowskiej - na dojeździe do ronda Dmowskiego - czyli kilkaset metrów od miejsca strajku kobiet. Podobne utrudnienia są też teraz okolicy placu Zawiszy i placu Trzech Krzyży.





12:53 Tramwaje stanęły w Łodzi

Protest łódzkich motorniczych / Magdalena Grajnert / RMF FM

W samo południe około 40 tramwajów stanęło w Łodzi. Pojazdy, prowadzone przede wszystkim przez panie, zablokowały m.in. Piotrkowską Centrum, rondo Sybiraków, Limanowskiego, Północną i Rzgowską. Łódzkie motornicze na znak protestu solidaryzowały się z innymi kobietami.

Protest łódzkich motorniczych / Magdalena Grajnert / RMF FM

Nie podoba nam się to, co się dzieje w kraju, w jaki sposób odbierane są nam nasze prawa, po to był ten strajk. Wozimy różnych ludzi, z różnymi upodobaniami politycznymi, w różnym przedziale wiekowym. Był jeden niezadowolony pan. Reszta podeszła do sprawy neutralnie, po prostu wspierali nas - usłyszała od pani Emilii nasza reporterka Magdalena Grajnert.

W prowadzonych przez kobiety łódzkich tramwajach za przednią szybą zobaczycie dzisiaj znak błyskawicy, a "10" i "11" jeszcze po południu będą wozić transparent z napisem "Wybór, nie zakaz".

12:43 Ustalenia ws. poniedziałkowego potrącenia dwóch protestujących kobiet

Jak podaje portal tvn24.pl, mężczyzna, którego w nocy z poniedziałku na wtorek policja zatrzymała pod zarzutem potrącenia swoim BMW dwóch protestujących kobiet, to funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeszcze dzisiaj powinna zapaść decyzja, czy 44-latek usłyszy zarzuty.



12:30 Łódź

O godz. 12:00 protestujący zebrali się pod siedzibą PiS przy ul. Piotrkowskiej. Później ruszyli na spacer.

O godz. 16:00 na Placu Wolności rusza strajk studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stamtąd pójdą na spacer pod siedzibę PiS na Piotrkowskiej. Apelują o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, biorą ze sobą fartuchy.

"Jako przyszłych pracowników ochrony zdrowia szczególnie dotyka nas problem zakazu aborcji. To my będziemy opiekować się pacjentkami, które muszą donosić ciążę mimo stwierdzonych letalnych wad płodu. To my będziemy patrzeć na cierpienie nowonarodzonych, dla których diagnoza jest już przesądzona. Nie godzimy się na odbieranie podstawowych praw kobietom przez obecną władzę!" - piszą na wydarzeniu w mediach społecznościowych.

12:07 Warszawa

Na znak solidarności ze strajkującymi kobietami pojazdy stołecznego transportu publicznego wyjechały na ulice oflagowane barwami Polski i Warszawy.

"Tak jak zapowiedział @trzaskowski, w ramach solidarności ze strajkującymi kobietami, pojazdy @WTP_Warszawa wyjechały dziś na trasy oflagowane barwami Polski i Warszawy" - napisała z kolei Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.



11:35 Lewica

Posłanki Lewicy zadeklarowały solidarność z protestującymi kobietami i podziękowały pracodawcom, że pozwolili kobietom nie iść dziś do pracy. Zadeklarowały też pomoc w sytuacji, kiedy prawa pracownicze kobiet byłyby łamane.



Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomniała pracującym, że przysługują im takie prawa w Kodeksie pracy jak np. wolność od dyskryminacji bez względu na poglądy i przekonania, prawo do urlopu na żądanie czy urlop, aby oddać krew. Oddawanie krwi w tej chwili to nie tylko strajk, to także solidarność z bohaterami, którzy walczą na pierwszym froncie walki z epidemią - powiedziała.

10:35 Łódź

Kobiety zostały dziś w domach, nie idą do pracy, a studentki nie biorą udziału w zajęciach. Tak sytuacja wygląda w Łodzi, gdzie w urzędzie miejskim trudno dziś znaleźć urzędniczkę. Urząd zapewnia, że nieobecne urzędniczki nie muszą się obawiać konsekwencji. Nieobecności będą usprawiedliwiane również studentom, którzy dziś nie wezmą udziału w zajęciach. Część wydziałów ogłosiła godziny dziekańskie, cześć wysłała komunikat, że nieobecności nie będą źle widziane.

10:31 Woj. śląskie

W Sosnowcu, w tamtejszym urzędzie miasta, część kobiet wzięła dziś wolny dzień. Te, które będą tego potrzebowały, mogą także zwolnić się wcześniej z pracy. Na jednej z wyższych uczelni w regionie ogłoszone są godziny rektorskie, a na innej nieobecność prowadzących na dzisiejszych zajęciach ma być usprawiedliwiona. Około południa w Katowicach kobiety umawiają się także na taneczny protest, czyli akcję prowadzoną w rytmie głośnej muzyki.

Po południu i wieczorem w wielu miastach regionu zapowiadane są kolejne demonstracje.

10:27 Woj. zachodniopomorskie

Pracownicy zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego dostali zielone światło, by wziąć urlop na żądanie lub wyjść z pracy na planowany o godz. 13 protest. Godziny poza biurem będzie trzeba potem odrobić.

Podobnie w Kołobrzegu, w tamtejszym urzędzie miasta i starostwie. Pracownicy urzędu miasta w Szczecinie zostali poproszeni przez związki zawodowe, aby, jeśli solidaryzują się z protestem, przyszli ubrani na czarno.

Na szczecińskich uczelniach oficjalnie nie ma godzin rektorskich, natomiast prowadzący zajęcia zostali poproszeni o usprawiedliwianie nieobecności studentów lub o przełożenie wykładów na inny termin.





10:06 Wrocław

W samo południe we Wrocławiu zacznie się protest młodzieży. Młodzi ludzie pokażą w ten sposób solidarność z kobietami i innym osobami nie zgadzającymi się na zaostrzenie prawa aborcyjnego.

Uczennice i uczniowie liceów zbiorą się o 12:00 przed szkołami. Potem ruszą w kierunku siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Placu Solidarności. Godzinę później w rynku stolicy Dolnego Śląska zacznie się spacer studentów. Uniwersytety Wrocławski i Ekonomiczny zdecydowały, że mają dziś dzień rektorski - czyli bez zajęć. Politechnika wyznaczyła 3 wolne godziny.

Na godz. 18:00 we Wrocławiu zaplanowano strajk główny. Na 6 wyznaczonych trasach będą blokowane ulice. Do manifestujących pieszo mają dołączyć kierowcy i pasażerowie samochodów, rowerzyści czy biegacze.

10:00 Warszawa

Protest dziś także w Warszawie. O godz. 13 przed siedzibą Ordo Iuris zbiorą się wszyscy przeciwnicy ostatniej decyzji Trybunału. Z ul. Zielnej ma wyruszyć pochód przed Sejmem, gdzie będzie odbywał się główny protest.



09:50 Trójmiasto

Na Uniwersytecie Gdańskim jest dziś dzień rektorski - czyli w praktyce brak zajęć. Studenci chcą za to manifestować na terenie uczelni. Dzień rektorski dziś również na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Na Politechnice Gdańskiej z kolei zajęcia odbywają się. Studenci jednak planują włączyć się w protest. O godz. 14 mają zebrać się w Parku Akademickim, stamtąd przemaszerować do śródmieścia Gdańska i wesprzeć planowaną na godz. 16 manifestację.





09:45 Kraków

W Krakowie dziś ponownie szykują się blokady miasta oraz protesty. W samo południe studentki krakowskich uczelni spotykają się przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć żadna uczelnia oficjalnie nie wprowadziła zajęć rektorskich, już wiadomo, że wiele wykładów się dziś nie odbędzie.

Po południu kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej ponownie muszą się przygotować na utrudnienia. Protestujący chcą ponownie zablokować główne ulice miasta - około godz. 17. Potem planowany jest przemarsz przed siedzibie PiS-u przy Retoryka oraz na Rynek Główny.





09:00 Poznań i Warszawa

"Nie idę do pracy, będę codziennie strajkować", "Idę do pracy, ale kobiety popieram, mam do wykonania pracę, na którą czekają pacjenci", "Nie pójdę do pracy i wspieram też współpracowników, jeżeli tylko wyrażą wolę, to uważam, że tak powinno być" - usłyszał o poranku na ulicach Poznania dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun.



"Mam obecnie nauczanie online na studiach, po prostu się nie zaloguję" - usłyszał natomiast nasz warszawski dziennikarz Michał Dobrołowicz.



"Jestem właścicielem firmy, wszyscy pracownicy mają prawo nie przyjść do pracy, mężczyźni też" - zadeklarowała w rozmowie z naszym reporterem mieszkanka stolicy.



07:16 Akcję wspiera część uczelni wyższych i władz samorządowych

Głosy poparcia akcji Strajku Kobiet słychać m.in. na uczelniach wyższych - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dziekani niektórych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego ogłosili dziś wolne od zajęć godziny dziekańskie. Za zrozumieniem do dzisiejszej nieobecności kobiet odniósł się też senat Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. We Wrocławiu rektorzy wszystkich uczelni dali wolne studentom.

"Zachęcanie studentów do udziału w zgromadzeniach w sytuacji epidemii nazwać trzeba nieodpowiedzialnością. A poza tym dlaczego godzinami rektorskimi lub dziekańskimi karani są studenci, którzy w tym czasie chcą się uczyć? Na wnioski przyjdzie czas" - tak poparcie części uczelni dla Strajku Kobiet skomentował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.





Protest kobiet poparło też wielu samorządowców, wśród nich prezydenci Warszawy, Opola i Krakowa.

Zgłasza się do nas coraz więcej osób, którym bliskie są nasze postulaty - podkreśla liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Mnóstwo osób, które też prowadzą biznesy i ryzykują nie idąc do pracy, również deklarują dołączenie do nas, żeby wyrazić swój sprzeciw - mówi.

Na autobusach i tramwajach w części polskich miast wywieszone są dziś flagi w geście solidarności z protestującymi. Tak jest m.in. w Warszawie.

Postulaty Strajku Kobiet

Wczoraj działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet, inicjatora ulicznych demonstracji zapowiedziały, że protesty będą trwały do czasu, aż obecny rząd nie poda się do dymisji. Jednocześnie przedstawiły wiele postulatów m.in. aborcji na życzenie, antykoncepcji dostępnej dla młodych ludzi i świeckiego państwa. Podkreśliły, że zostały one zebrane od uczestników protestów, które od kilku dni odbywają się w Warszawie i wielu innych miastach Polski.

Rząd ma spełnić postulaty, ale i tak ich nie spełni, dlatego domagamy się dymisji rządu. Może je spełnić, a potem odejść, jest też taka opcja - powiedziała Lempart.



Żądamy legalnej aborcji na żądanie i kropka - stwierdziła natomiast Klementyna Suchanow. Dodała, że "konieczna jest ogólnie dostępna antykoncepcja zwłaszcza dla osób młodych" oraz edukacja seksualna. (Żądamy - PAP) zakończenia finansowania Kościoła (...). Totalnie świeckiego państwa - oznajmiła.



Działaczki zażądały ponadto zwiększenia finansowania służby zdrowia, pomocy finansowej dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii oraz wzrostu nakładów na kulturę.



Marta Lempart zapowiedziała powołanie rady konsultacyjnej. W jej skład mają wejść osoby zaufania publicznego i eksperci. Nie wykluczamy z niej polityków, jeżeli mają oni zaufanie obywatelskie - powiedziała Suchanow. Dodała, że ma być to "rada odpolityczniona".



Nie chodzi nam o to, aby kolejnej partii przekazywać władzę - zapewniła. Ma być to rada zaufania publicznego i ekspertów (....) oraz ludzi z ulicy, którzy już coś zrobili - wskazała. Odmówiła podania nazwisk osób, które miałyby wejść do rady.



Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.