W niemieckim Garmisch-Partenkirchen odbędą się dziś kwalifikacje do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Wyłonią one pary, które jutro powalczą o awans do finału. W czasie treningu Dawid Kubacki pofrunął na 144 metry, czyli dalej niż wynosi rekord skoczni. Ten jednak nie zostanie uznany, bo nie został pobity w oficjalnych zawodach. Granice 130 metrów przekroczyli także Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł.

