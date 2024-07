We wtorek w Luksemburgu wylosowano grupy Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń. Drugi zespół dwóch ostatnich edycji rozgrywek Jastrzębski Węgiel zagra m.in. z niemieckim SVG Luneburg i Chaumont VB 52 z Francji. Tytułu będzie bronił zespół Imoco Volley Conegliano z Joanną Wołosz i Martyną Łukasik w składzie.

Siatkarka ŁKS Commercecon Łódź Valentina Diouf (P) i Paola Ogechi Egonu (L) z Allianz Vero Volley Milano podczas pierwszego meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzyń, 02.20.2024 r. / Marian Zubrzycki / PAP

Liga Mistrzów siatkarzy

Do grupy A trafił brązowy medalista zeszłego sezonu polskiej ekstraklasy Projekt Warszawa, który nie powinien mówić o trudnym losowaniu. W pierwszej fazie zmierzy się bowiem z Berlin Recycling Volleys z Niemiec, Greenyardem Maaseik z Belgii oraz ACH Volley Lublana.

Najtrudniejsze zadanie wydaje się mieć aktualny wicemistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie. W grupie C zagra z włoskim Allianz Milano, belgijskim Knack Roeselare oraz zespołem z kwalifikacji.

Zdecydowanym faworytem grupy E będzie Jastrzębski Węgiel, który drugi rok z rzędu zmierzy się w pierwszej fazie z niemieckim SVG Luneburg. Rywalami mistrzów Polski będą również zespoły Chaumont VB 52 z Francji oraz Lewski Sofia.

Do grupy D trafił mistrz Włoch Sir Sicoma Monini Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Włoska drużyna zagra m.in. z Halkbankiem Ankara.

W tym roku w Lidze Mistrzów ponownie zagra 20 zespołów, jednak Europejska Federacja Piłki Siatkowej (CEV) zdecydowała się na powrót do rozgrywania finału w formie Final 4 - cztery najlepsze ekipy spotkają się w jednym mieście, gdzie w sobotę odbędą się półfinały, a w niedzielę finał. Turniej finałowy siatkarzy zaplanowano na 17-18 maja, gospodarz nie jest jeszcze znany.

Co ciekawe, w tej edycji rozgrywek na pewno poznamy zupełnie nowego mistrza, bowiem żaden z zespołów, które w przeszłości triumfowały w Lidze Mistrzów, nie zagra w tym roku, w tym obrońca tytułu włoski Itas Trentino oraz zwycięzca trzech edycji w latach 2021-2023 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Obie drużyny zajęły w zeszłym sezonie klubowym zbyt niskie miejsca w krajowych rozgrywkach, by zakwalifikować się do najbardziej prestiżowego europejskiego pucharu.

Wyniki losowania Ligi Mistrzów:

Grupa A

Berlin Recycling Volleys (Niemcy)

Projekt Warszawa (Polska)

Greenyard Maaseik (Belgia)

ACH Volley Lublana (Słowenia)

Grupa B

Vero Volley Monza (Włochy)

Helios Grizzlys Giesen (Niemcy)

Fenerbahce Stambuł (Turcja)

zespół z kwalifikacji

Grupa C

Aluron CMC Warta Zawiercie (Polska)

Allianz Milano (Włochy)

Knack Roeselare (Belgia)

zespół z kwalifikacji

Grupa D

Sir Sicoma Monini Perugia (Włochy)

Halkbank Ankara (Turcja)

Saint-Nazaire VB Atlantique (Francja)

Jihostroj Czeskie Budziejowice (Czechy)

Grupa E

Jastrzębski Węgiel (Polska)

SVG Luneburg (Niemcy)

Chaumont VB 52 (Francja)

Levski Sofia (Bułgaria)

Liga Mistrzyń

Developres Rzeszów, aktualny wicemistrz Polski trafił do grupy A. Poza faworytem rozgrywek z Conegliano, zmierzy się także z Maritzą Płowdiw z Bułgarii oraz zespołem z kwalifikacji.

Bielszczanki, trzecia drużyna minionego sezonu ekstraklasy siatkarek, w grupie E zagra z włoskim Savino Del Bene Scandicci, Allianz MTV Stuttgart z Niemiec oraz ekipą z kwalifikacji.

OK Herceg Novi z Czarnogóry będzie pierwszym rywalem siatkarek Grot Budowlani Łódź w eliminacjach. Jeśli łodzianki wyjdą z tej rywalizacji zwycięsko, trafią do grupy D i zmierzą się m.in. z drużyną Magdaleny Stysiak - Fenerbahce Medicana Stambuł.

Z gry w Lidze Mistrzyń zrezygnował aktualny mistrz Polski Chemik Police z powodu problemów finansowych.

W tym roku w rozgrywkach ponownie weźmie udział 20 zespołów, jednak Europejska Federacja Piłki Siatkowej (CEV) zdecydowała się na powrót do rozgrywania finału w formie Final 4 - cztery najlepsze ekipy spotkają się w jednym mieście, gdzie w sobotę odbędą się półfinały, a w niedzielę finał. Turniej finałowy siatkarek zaplanowano na 3-4 maja, gospodarz nie jest jeszcze znany.

Tytułu broni Imoco Volley Conegliano.

Wyniki losowania Ligi Mistrzyń:

Grupa A

Imoco Volley Conegliano (Włochy)

Developres Rzeszów (Polska)

Maritza Płowdiw (Bułgaria)

zespół z kwalifikacji

Grupa B

Eczacibasi Stambuł (Turcja)

Levallois Paris Saint Cloud (Francja)

SSC Palmberg Schwerin (Niemcy)

zespół z kwalifikacji

Grupa C

Vero Volley Milano (Włochy)

VakifBank Stambuł (Turcja)

Calcit Kamnik (Słowenia)

zespół z kwalifikacji

Grupa D

Fenerbahce Medicana Stambuł (Turcja)

Neptunes Nantes (Francja)

Vasas Obuda Budapeszt (Węgry)

zespół z kwalifikacji

Grupa E

Savino Del Bene Scandicci (Włochy)

BKS Bostik Bielsko-Biała (Polska)

Allianz MTV Stuttgart (Niemcy)

zespół z kwalifikacji