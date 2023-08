Polskie siatkarki doskonale rozpoczęły mistrzostwa Europy. Biało-Czerwone w swoim pierwszym meczu turnieju pokonały w belgijskiej Gandawie 3:0 Słowenię. W fazie grupowej nasze zawodniczki zmierzą się jeszcze z Węgrami Serbią, Belgią i Ukrainą.

Radość polskich siatkarek w meczu ze Słowenią / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Spotkanie lepiej rozpoczęły Słowenki, które utrzymywały 1-2 punktową przewagę. Polki rozkręcały się powoli. Pierwszy raz w tym meczu Biało-Czerwone wyszły na prowadzenie przy stanie 14:13.

Od tego momentu ich przewaga w tym secie stopniowo rosła. Ostatecznie podopieczne Stefano Lavariniego triumfowały w tej partii 25:19.

Drugi set to już totalna dominacja Biało-Czerwonych. Polki ani na chwilę nie oddały rywalkom inicjatywy i wraz z upływem seta powiększały swoją przewagę.

Ostatecznie drugą partię wygrały z przewagą 11 punktów (25:14).

Również trzeciego seta Polki rozpoczęły mocnym akcentem. Podopieczne Stefano Lavariniego prowadziły już nawet 5 punktami (9:4).

Rywalki jednak nie zamierzały odpuścić i stopniowo starały się niwelować starty. Te udało im się zmniejszyć do 1 punktu (10:11 i 12:13).

Polki dziś były jednak lepiej dysponowane niż rywalki i nie dały wydrzeć sobie zwycięstwa. Trzeciego seta podopieczne Lavariniego wygrały 25: 19, a całe spotkanie 3:0.

Kolejne spotkanie Biało-Czerwone rozegrają w niedzielę. Ich rywalkami o godz. 20 będą Węgierki.

Faworytem "polskiej" grupy są Serbki. Ubiegłoroczne mistrzynie świata, prowadzone przez niezwykle utytułowanego szkoleniowca Giovanniego Guidettiego, są również głównym kandydatem do zwycięstwa w całym turnieju. Dwa lata temu w finale w Belgradzie przegrały z Włoszkami 1:3 i musiały zadowolić się srebrnym medalem. Z kolei biało-czerwone odpadły w ćwierćfinale i zostały sklasyfikowane na miejscach 5-8.

Polki swoje spotkania rozgrywać będą w Gandawie, a w przypadku awansu do 1/8 finału przeniosą się do Brukseli. Do rundy pucharowej zakwalifikują się po cztery najlepsze reprezentacje z każdej z czterech grup. Potencjalnymi rywalkami podopiecznych trenera Lavariniego w następnej fazie mistrzostw będą zespoły rywalizujące w Duesseldorfie (Niemcy, Turcja, Grecja, Azerbejdżan, Czechy i Szwecja).

Turniej potrwa do 3 września. Spotkania o medale odbędą się w Brukseli.

Polska - Słowenia 3:0 (25:19, 25:14, 25:19)

Polska: Joanna Wołosz, Magdalena Stysiak, Magdalena Jurczyk, Olivia Różański, Martyna Łukasik, Agnieszka Korneluk, Maria Stenzel (libero) - Aleksandra Szczygłowska, Monika Fedusio, Katarzyna Wenerska, Monika Gałkowska.

Słowenia: Sara Najdic, Eva Zatkovic, Sasa Planinsec, Mirta Velinkonja Grbac, Lorena Lorber Fijok, Mija Siftar, Katja Banko (libero) - Eva Pogacar, Nika Milosic, Anja Mazej (libero), Iza Mlakar, Masa Pucelj.