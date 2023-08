To wyjątkowa restauracja, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Cafe Równik we Wrocławiu przechodzi właśnie remont. Pracownicy, dla których praca jest jednocześnie terapią szykują się na otwarcie z końcem września. Potrzebują jednak wsparcia. Trwa zbiórka pieniędzy...

/ Paweł Pyclik / RMF FM

W restauracji wymieniono między innymi podłogę. Dzięki niej będzie bezpieczniej. Pracownicy nie będą się już ślizgać tak jak na kafelkach. Podłoga wymagała jednak dużych nakładów finansowych. Dlatego zabrakło pieniędzy na meble.

Brakuje nam na to, co ma być na podłodze, czyli na stoły i na krzesła. Dokładnie kilkanaście tysięcy musimy sobie zdobyć. Nie możemy tego teraz wypracować, bo jesteśmy zamknięci. Więc rzeczywiście zwracam się z prośbą o taki datek. Jeszcze na tę końcówkę remontu - mówi Małgorzata Młynarska, prezeska Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, które prowadzi Cafe Równik we Wrocławiu.

Pomóc w tym, by restauracja Cafe Równik zaczęła działać w nowej odsłonie może każdy z nas. W internecie prowadzona jest zbiórka.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Podoba mi się tutaj. Pracuję jako kelnerka. Ogólnie lubię obsługiwać gości, podawać im kawę i myślę, że po remoncie praca w równiku to dla mnie będzie duża ekscytacja. Ponieważ pojawi się dużo zieleni. Będzie bardzo ładnie - podkreśla pracująca w restauracji Karolina Luśnia.

Bardzo lubię robić kawę dla gości. Bardzo się cieszę na ten ten remont. Mam nadzieję, ze jasne kolory będą weselsze, że będzie się przyjemniej pracowało - dodaje pracująca w Równiku Paulina Andrzejewska.

Po remoncie w Równiku planują zatrudnić więcej pracowników. Ma się też zmienić menu.