Już w najbliższą sobotę 19 sierpnia, na plaży przy Alei Interferie w Świnoujściu stanie edukacyjne miasteczko ekologiczne, a wolontariusze ruszą wzdłuż wybrzeża, by oczyścić je ze śmieci i dać dobry przykład odpowiedzialności za środowisko. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Miejmy wpływ”. Zwieńczy je bezpłatny dla wszystkich koncert Oskara Cymsa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czysty Bałtyk odbywa się już trzeci rok z rzędu. Po dwóch edycjach w Trójmieście i na Półwyspie Helskim, Stowarzyszenie Czysta Polska postanowiło przenieść swoje działania na zachodnie krańce wybrzeża, by również w tej części kraju zostawić dobry ślad. Wydarzenie, odbywające się pod hasłem "Miejmy wpływ", ma na celu przede wszystkim edukację i zmianę świadomości wczasowiczów, spędzających urlop nad morzem. Dlatego obok sprzątania plaż, będącego przykładem zaangażowania wolontariuszy w działania na rzecz środowiska naturalnego, równie istotna jest rola miasteczka ekologicznego, które stanie u wylotu Alei Interferie.

Miasteczko można odwiedzać w sobotę 19 sierpnia od 10:00. Przez cały dzień odbywać się tam będą warsztaty ekologiczne, gry i zabawy taneczne oraz sportowe, quizy, a także konkursy z nagrodami. Na parkingu przy wejściu na plażę pojawi się edukacyjna śmieciarka "Miecia", którą warto odwiedzić, by poznać dokładnie proces recyklingu i możliwości jakie daje on dla tworzenia nowych produktów z odpadów. Na scenie Czystego Bałtyku wystąpi muzyk i twórca internetowy Mateusz Ciawłowski, odbędą się pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy, a do swoich punktów edukacyjnych zaproszą również partnerzy akcji: Biedronka, Coca-Cola, Henkel oraz Rekopol.

Po raz kolejny przy okazji Czystego Bałtyku, młodzież będzie miała szansę na spotkanie ze swoimi internetowymi idolami. Punktualnie o 11:00 grupa znanych youtuberów wyruszy sprzątać plaże, wyposażona w standardowy zestaw wolontariusza: rękawiczki oraz worki. O 14:00 influencerzy pojawią się na scenie w ramach kolejnego Eko MeetUpu. Na miejscu będzie można też spotkać ambasadorów akcji, wśród których znaleźli się: Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Sonik, Joanna Jabłczyńska, czy Mateusz Ligocki.

Finał akcji oraz podsumowanie zaplanowano o godzinie 17:00. Wówczas na scenie pojawią się nie tylko przedstawiciele Stowarzyszenia Czysta Polska, ale przede wszystkim gospodarze tegorocznej edycji: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Gieblewicz oraz przedstawiciel Miasta Świnoujście. Całość wydarzenia, tuż przed 18:00 zwieńczy koncert Oskara Cymsa, zwycięzcy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Aby dołączyć do akcji Czysty Bałtyk, najlepiej zarejestrować się jako wolontariusz jeszcze przed wydarzeniem. Tylko takie zgłoszenie gwarantuje otrzymanie jednej z 1500 koszulek akcji. Wystarczy wejść na stronę https://czystapolska.org.pl/projekty/czysty-baltyk/ i wypełnić formularz (osobno dla osoby dorosłej i dziecka). Zgłosić się do sprzątania będzie można również w dniu wydarzenia. Punkty rejestracyjne będą czekać na wolontariuszy w następujących lokalizacjach: plaża Aleja Interferie, parking przy ul. Bałtyckiej (wejście na plażę), parking przy ul. Uzdrowiskowej (wejście na plażę), promenada przy ul. Emilii Gierczak, wejście na plażę przy ul. Małachowskiego. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w zestaw do sprzątania (worki i rękawiczki).

Czysty Bałtyk to wydarzenie edukacyjne, które obok zbierania śmieci z wybrzeża naszego morza, ma na celu pozytywną zmianę świadomości ekologicznej Polaków. Partnerem strategicznym akcji jest sieć sklepów Biedronka. Partnerem głównym Coca-Cola. Pośród partnerów znaleźli się również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Świnoujście, OSiR w Świnoujściu, Henkel i Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Patronat medialny nad akcją objął RMF FM i Onet. Partnerem technicznym Stowarzyszenia Czysta Polska jest marka 4F.