Już jest nagranie wideo wygenerowane przy użyciu AI pokazujące Warszawę z lat 1910-1945, a w najbliższych dniach zobaczymy filmik poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. To efekt prac inicjatywy Historical Colors stworzonej przez fotografa Mariusza Zająca.

Historical Colors to nazwa profilu na Facebooku, na którym fotograf Mariusz Zając publikuje koloryzowane zdjęcia sprzed wielu dekad, a także nagrania wideo na bazie tych fotografii wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

"Warszawski Sen"

W minionych dniach opublikowano tam nagranie o nazwie "Warszawski Sen". Można na nim zobaczyć film, który powstał z prawdziwych archiwalnych zdjęć z Warszawy lat 1910-1945.

"Muzyka, jaką słychać w tle, to także wytwór AI. Ciekaw jestem waszych wrażeń" - napisał w mediach społecznościowych twórca nagrania.

Powstanie Warszawskie i AI

RMF FM rozmawiał z Mariuszem Zającem z Historical Colors.

Jak mówił, pracuje właśnie nad podobnym nagraniem wideo składającym się wyłącznie ze zdjęć z Powstania Warszawskiego. Ma ono trwać około 3 minuty i składać się z części z ok. 80 zdjęć, które - po koloryzacji - opublikował na YouTube w ubiegłym roku.

W rozmowie z RMF FM Mariusz Zając mówi o szczegółach dotyczących przygotowania takiego nagrania. Używa on w tym celu płatnego oprogramowania opartego o AI. Do każdego zdjęcia dodaje opis (tzw. prompta), w którym po angielsku opisuje to, co - jego zdaniem - mogło wydarzyć się w momencie wykonywania danej fotografii. Sztuczna inteligencja generuje wówczas kilkusekundowe nagranie wideo.

Patrzę na efekt, koryguję błędy w prompcie i generuję wideo jeszcze raz. Próbuję do skutku, nawet kilkanaście razy - wyjaśnia.

Kiedy nagranie o Powstaniu Warszawskim będzie można zobaczyć? Jak informuje twórca - w środę, 31 lipca.

"Skrajne opinie"

Twórca podkreślił, zaskoczyła go popularność tego nagrania.

Są skrajne opinie - od zachwytu nad technologią, po zarzuty o manipulację - mówił.

Zaznaczył jednak, że w zdecydowanym większości opinie są pochlebne.