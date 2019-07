​Tysiące listów i kartek pocztowych trafią do uczestników powstania warszawskiego. Rozpoczęła się czwarta edycja akcji BohaterON, w ramach której każdy może wysłać taką wiadomość. W najbliższy czwartek 75. rocznica wybuchu powstania. "Ta korespondencja jest dla nas bardzo ważna. Sięgamy do niej przez cały rok. To są często kartki z zagranicy. Poza tym z małych miejscowości, na które chętnie odpowiadamy, bo wiemy dzięki temu, że o nas myślą" - podkreślają w rozmowie z RMF FM uczestnicy powstania.

REKLAMA