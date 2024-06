Na 6 odcinków specjalnych 80. Orlen Rajdu Polski już dwa zostały odwołane, a jeden był wstrzymany. To wszystko przez nieodpowiedzialnych kibiców, którzy ignorują zasady bezpieczeństwa.

Trwa 80. Rajd Polski / IMAGO/Nikos Katikis/Imago Sport and News/East News / East News

Organizatorzy 80. Rajdu Polski byli dziś zmuszeni do odwołania odcinków specjalnych - Wieliczki 1 i Olecko 2. Powód w obu przypadkach był taki sam - nieodpowiedzialne zachowanie kibiców. Chcieli oni obserwować rajdową rywalizację z miejsc innych niż bezpieczne strefy wyznaczone przez organizatorów - np. między drzewami albo w lesie.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Patryk Serwański, na odcinku Olecko 2 nieodpowiedzialni kibice stwarzali oni problemy aż w 10 miejscach. "Podobne incydenty będą skutkowały odwoływaniem kolejnych odcinków, a w rezultacie całego rajdu" - informowali w mediach społecznościowych organizatorzy imprezy. Podkreślali też, że przygotowali niemal 70 bezpiecznych stref dla kibiców.

"Technologia pozwala wyłapać wszystkich, którzy stoją poza wyznaczonymi miejscami"

Chciałbym podziękować tym, którzy kibicują w strefach kibica. Ich jest 90 proc. na tym rajdzie - może nawet więcej - mówił naszemu dziennikarzowi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 80. Rajdu Polski Jarosław Noworól.

Dzisiejsza technologia pozwala wyłapać wszystkich, którzy stoją poza wyznaczonymi miejscami. FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) nie pozwala puścić takiego odcinka - tłumaczył gość RMF FM.

Jarosław Noworól o zachowaniu kibiców na 80. Rajdzie Polski Marcin Suchmiel / RMF FM

Rajd będzie jechał. Odcinki na jutro są przygotowane - zapewniał w RMF FM Noworól. Apelował do wszystkich kibiców, by stosowali się do zasad bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy przerywać odcinki, nikt z tego nie skorzysta - podkreślał.

Aktualnym liderem 80. Rajdu Polski jest Andreas Mikkelsen.

Rajd Polski: Zasady bezpiecznego kibicowania

Wideo youtube

Organizatorzy Rajdu Polski przypominają na swojej stronie internetowej zasady bezpiecznego kibicowania. Zachęcają, by w strefie kibica być co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem odcinka. Apelują o to, by nie wchodzić na trasę rajdu i oglądać rywalizację kierowców tylko z miejsc wyznaczonych przez organizatorów.

"Strefy kibica i miejsca, z których możesz oglądać rajdówki, są wyznaczone tak blisko trasy, jak to możliwe. Pędzące samochody mogą rozrzucać luźny szuter i kamienie, więc odpowiedni dystans jest szczególnie ważny" - wyjaśniono.