Sam odcinek, według relacji reportera RMF FM Patryka Serwańskiego, był świetnie przygotowany. A zdecydowana większość kibiców stała albo w strefach kibica, albo w bezpiecznych miejscach.

Niestety, znaleźli się i tacy, którzy chcieli kibicować jak najbliżej trasy. Stanęli w niebezpiecznych miejscach.

7 lat temu przez takie właśnie problemy straciliśmy prawo organizacji mistrzostw świata.

"Bezpieczeństwo jest najważniejsze"

"Informujemy, że kolejne podobne sytuacje będą skutkować odwoływaniem kolejnych odcinków, a w rezultacie całego rajdu. Organizatorzy przygotowali niemal 70 stref kibica, w których możecie kibicować tak, jak należy, czyli bezpiecznie. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - rajd jest dla Was, ale to bezpieczeństwo jest najważniejsze" - napisali w komunikacie do kibiców organizatorzy 80. Orlen Rajdu Polski.

Po południu i wieczorem odbędą się kolejne cztery oesy - Stańczyki 2, Wieliczki 2, Olecko 2 i pojedynek na torze Mikołajki Arena (2,5 km). Potem spotkanie czołowej trójki kierowców z kibicami w parku serwisowym (Meet the Crews).

Samochody Rally1 w rejonie Mikołajek

W tym roku po raz pierwszy na oesach wokół Mikołajek można zobaczyć samochody Rally1, czyli najwyższej kategorii rajdówek na świecie, która zastąpiła auta WRC. Rally1 to w pełni wyczynowe, zbudowane specjalnie do sportu samochody z napędem hybrydowym, który umożliwia bezemisyjną jazdę w otwartym ruchu ulicznym, a w czasie rywalizacji na odcinkach specjalnych pozwala chwilowo podnieść moc rajdówki do 530 KM.