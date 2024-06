W czwartek, 27 czerwca, rozpoczyna się rywalizacja w siódmej rundzie tegorocznej odsłony Rajdowych Mistrzostw Świata, czyli Rajdzie Polski. Najlepsze rajdowe załogi świata czekają zmagania na 19 szybkich, szutrowych odcinkach na Mazurach. Zwycięzców 80. edycji zawodów poznamy w niedzielę, 30 czerwca, po południu​.

Mikołajki, przygotowania do 80. Rajdu Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Rajd Polski - drugi najstarszy rajd świata - wrócił do kalendarza najważniejszego cyklu w tej dyscyplinie po siedmiu latach przerwy. Poprzednio zawody stanowiły część Rajdowych Mistrzostw Świata w sezonach 1973, 2009, a także 2014-2017. W tym roku po raz pierwszy na oesach wokół Mikołajek będzie można zobaczyć samochody Rally1 - najwyższej kategorii rajdówek na świecie, która zastąpiła auta WRC. Rally1 to w pełni wyczynowe, zbudowane specjalnie do sportu samochody z napędem hybrydowym, który umożliwia bezemisyjną jazdę w otwartym ruchu ulicznym, a w czasie rywalizacji na odcinkach specjalnych pozwala chwilowo podnieść moc rajdówki do 530 KM.

Kto na liście startowej?

Na liście startowej Orlen 80. Rajdu Polski są wszyscy kierowcy ze światowej czołówki. Osiem załóg pojedzie samochodami najwyższej kategorii Rally1. Po trzy wystawią ekipy Toyoty i Hyundaia, a dwie M-Sport Ford WRT.

Barwy Toyoty Gazoo Racing WRT będą reprezentować obrońca tytułu Kalle Rovanpera (zastąpi Francuza Sebastiena Ogiera, który podczas zapoznania z trasą w rejonie Gołdapi miał wypadek), Brytyjczyk Elfyn Evans i Japończyk Takamoto Katsuta (wszyscy Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid). W ekipie Hyundai Shell Mobis WRT znaleźli się lider cyklu Belg Thierry Neuville, Estończyk Ott Tanak, zwycięzca poprzedniej rundy na Sardynii i Norweg Andreas Mikkelsen (wszyscy Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), natomiast zespół M-Sport Ford WRT wystawia Francuza Adriena Fourmaux i urodzonego w Luksemburgu Gregoire'a Munstera (obaj Puma Rally1 Hybrid).

W Mikołajkach 23 załogi, wśród nich Kajetan Kajetanowicz i Mikołaj Marczyk, pojadą samochodami w kategorii WRC2. W sumie na liście zgłoszeń są 44 załogi reprezentujące 23 kraje.

Kajetanowicz wygrywał najczęściej

Najwięcej - trzy zwycięstwa - w Rajdzie Polski ma w dorobku Kajetanowicz. Jak sam przyznał, wygrywał jednak wtedy, gdy impreza nie była rundą WRC tylko mistrzostw Europy.

Ogier startował na Mazurach czterokrotnie i dwa razy stawał na najwyższym stopniu podium (2014, 2015). Po jednym triumfie mają na koncie Neuville (2017) oraz Mikkelsen (2016). Największym pechowcem imprezy jest Tanak, który trzykrotnie był bliski końcowego sukcesu, ale jeszcze nigdy to mu się nie udało.

Katsuta i Fourmaux zadebiutują na odcinkach specjalnych wśród mazurskich jezior i lasów. 25-letni Munster startował już w Rajdzie Polski dwukrotnie (2019, 2021), ale nie w samochodzie najwyższej klasy Rally1.

Po jednym zwycięstwie w polskim klasyku mają w swojej kolekcji Marczyk (2022), Rosjanin Nikołaj Griazin (2018) oraz Łotysz Martins Sesks (2023), ale rekordzistą jest Kajetan Kajetanowicz, który triumfował w Mikołajkach już trzykrotnie (2010, 2011, 2013).

Cała trasa liczy 1375 km

Organizatorzy przygotowali 19 odcinków specjalnych o łącznej długości 304 km. Wraz z dojazdami cała trasa ma 1375 km.

W czwartek 27 czerwca rano odbędzie się odcinek testowy - Lubiewo (5,1 km). Tego samego dnia, po ceremonii startu na rynku w Mikołajkach zostanie rozegrany pierwszy odcinek specjalny na torze Mikołajki (2,5 km).

W piątek z serwisu pierwsze załogi wyjadą już o 6 rano. Zaplanowano siedem odcinków, trzy dwukrotnie pokonywane. Na start pierwszego Stańczyki (29,2 km) kierowcy będą musieli przejechać ponad 130 km. Piątkową pętlę uzupełnią próby Wieliczki (12,9 km) oraz Olecko (13,2 km). Dzień zakończy się na torze w Mikołajkach.

Również siedem prób (po trzy dwukrotnie pokonywane) zaplanowano na sobotę. Na początek Świętajno (18,5 km), później Gołdap (19,9 km) i Czarne (22,4 km). Przed powrotem do strefy serwisowej kierowców ponownie czeka próba na torze.

Rywalizację zamkną cztery odcinki niedzielne. Dwa razy kierowcy przejadą OS-y Gmina Mrągowo (20,8 km) i Mikołajki (11,2 km) z metą na torze.

Liderem jest Neuville

Światowa czołówka po siedmiu latach ponownie zagości na Mazurach. Umowa na organizację rundy jest podpisana na rok.

W klasyfikacji mistrzostw świata po sześciu rundach liderem jest Neuville z dorobkiem 122 pkt. Na drugiej pozycji plasują się Tanak i Evans - obaj po 104 pkt.