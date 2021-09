Kierowca prowadzący rozbity podczas Rajdu Śląska samochód był trzeźwy, a – według wstępnych ustaleń – powodem wypadku, w którym zginęła jego 39-letnia pilotka, był poślizg – poinformowała policja. Do wypadku doszło dziś przed południem w Chybiu, na trzecim z ośmiu zaplanowanych na ten dzień odcinków specjalnych rajdu zaliczanego do cyklu mistrzostw Polski. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Rajd został przerwany.

Tragiczny wypadek na trasie Rajdu Śląska. Nie żyje pilotka / Policja

Honda Civic wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie posesji. Organizatorzy zdecydowali o zakończeniu imprezy.

Wstępne ustalenia na miejscu zdarzenia wskazują na to, że załoga na prostym odcinku drogi, tuż przed zakrętem, wpadła w poślizg. Pojazd wypadł z trasy i uderzył w ogrodzenie. Niestety pilot, 39-letnia kobieta, zginął na miejscu. Kierowca nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy. Została od niego pobrana krew do analizy. Na miejscu prowadzone były czynności policjantów pod nadzorem prokuratora. Odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia, był niedostępny dla kibiców - poinformowała policja w komunikacie.

Tymczasem jak informują organizatorzy, pilotka to Agnieszka Pyra, prywatnie żona kierowcy.

Na zdjęciu wykonanym 10 września załoga Tomasz Pyra i pilot Agnieszka Pyra (Honda Civic Type-R EP3) podczas Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich / Andrzej Grygiel / PAP

O godzinie 11:00 na odcinku specjalnym Chybie (powiat cieszyński) doszło do wypadku załogi numer 40, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosła pilotka. W następstwie tego tragicznego wydarzenia komitet organizacyjny Rajdu Śląska podjął decyzję o zakończeniu zawodów.



Samochód załogi numer 40 wypadł z trasy i uderzył w ogrodzenie. Kolejna załoga już po minucie wszczęła procedurę wypadkową. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawiły się dwa zespoły ratunkowe. Kierowca w szoku został zabrany do szpitala na badania. Pilotki niestety nie udało się uratować.



Komitet organizacyjny Rajdu Śląska składa najszczersze kondolencje bliskim zmarłej zawodniczki. W tej sytuacji sportowa rywalizacja nie będzie kontynuowana, a załogi, kibice oraz osoby zaangażowane w organizację rajdu zgromadzą się przed Stadionem Śląskim, by uczcić pamięć pilotki minutą ciszy - poinformowali organizatorzy rajdu.



Rajd Śląska: Marczyk i Gospodarczyk prowadzą

Załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) prowadziła w piątek po pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Śląska. To oni wystartowali w sobotę jako liderzy. Drugie miejsce w piątek zajęli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, a trzecie Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski.

Rajd Śląska ruszył w piątek. Sobota była jego ostatnim dniem. To piąta runda mistrzostw Polski. W Chorzowie rozegrane zostało Kryterium Powstań Śląskich. W trakcie imprezy zaplanowano też rywalizację w ramach MP samochodów historycznych oraz mistrzostwa Śląska. W sumie start zapowiedziało 106 załóg, w tym trzech mistrzów Polski: Mikołaj Marczyk (2019), Grzegorz Grzyb 2016, 2018) oraz Wojciech Chuchała (2014). W tym roku z obrony tytułu zrezygnował Fin Jari Huttunen.



Po raz piąty bazą Rajdu Śląska był chorzowski Stadion Śląski. Jeden z sobotnich odcinków specjalnych rozegrany miał zostać na ulicach centrum Katowic, a ostatnim akcentem miał być OS w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiący Power Stage.