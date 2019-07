Od dziś do niedzieli rozegrany zostanie 11 Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą. W związku z tym na czas wyścigu zostanie zamknięta droga powiatowa nr K-1609 na odcinku Limanowa – Kamienica.

/ foto. Materiał Prasowy /

Od dziś od godz. 16:00 do 27 lipca (sobota) godz. 6:00: zamknięcie drogi K1609 od skrzyżowania na Starą Wieś Wola "przy kapliczce" (początek dolnego parku serwisowego) do skrzyżowania na osiedle "Zakopane" i Słopnice (start).

Od 27 lipca (sobota) od godz. 6:00 do 27 lipca (sobota) do godz. 21:00: zamknięcie drogi K1609 od skrzyżowania na Starą Wieś Wola "przy kapliczce" (początek dolnego parku serwisowego) do skrzyżowania na Młyńczyska.

Od 27 lipca (sobota) od godz. 21:00 do 28 lipca (niedziela) do godz. 7:00: zamknięcie drogi K1609 od skrzyżowania na Starą Wieś Wola "przy kapliczce" (początek dolnego parku serwisowego) do skrzyżowania na osiedle "Zakopane" i Słopnice (start).

Od 28 lipca (niedziela) od godz. 7:00 do 28 lipca (niedziela) do godz. 21:00: zamknięcie drogi K1609 od skrzyżowania na Starą Wieś Wola "przy kapliczce" (początek dolnego parku serwisowego) do skrzyżowania na Młyńczyska.

Zostały wyznaczone objazdy dla w/w dróg przez Młyńczyska, Jastrzębie, Łukowicę i Siekierczynę. Istnieje też krótsza alternatywa drogą Limanowa-Zamieście-Słopnice-Zalesie-Kamienica.

Dodatkowo 26 lipca br. w (piątek) zamknięta jest ulica Bronisława Czecha w Limanowej (od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do cmentarza)na czas organizacji odbioru administracyjnego i badania kontrolnego ("LDK").

/ materiały prasowe /

/ materiały prasowe /