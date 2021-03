Szef MSZ Słowacji Ivan Korczok uznał we wtorek rosyjską szczepionkę Sputnik V za narzędzie wojny hybrydowej. Premier Igor Matovicz, który zgodził się na sprowadzenie preparatu do kraju, uważa to za niepotrzebną polityzację tematu. Sprawa szczepionki dzieli rządzącą koalicję.

