Papież Franciszek został zaszczepiony przeciwko Covid-19 – taką nieoficjalną informację przekazują media, m.in. argentyński dziennik "La Nacion". Watykan nie potwierdza na razie tych doniesień, już wcześniej jednak zapowiadano, że Franciszek przyjmie szczepionkę. "Uważam, że (…) wszyscy powinni się zaszczepić. (…) Ja się zapisałem" – podkreślał trzy dni temu sam papież.

Papież Franciszek / MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA / PAP/EPA

Właśnie dzisiaj w Watykanie wystartowała kampania szczepień przeciwko Covid-19.

Punkt medyczny zorganizowano w atrium Auli Pawła VI.

Zaszczepieni zostaną wszyscy korzystający z usług watykańskiej służby zdrowia, którzy zgłoszą taką chęć.

Wiadomo, że będzie w tym gronie poprzednik Franciszka, Benedykt XVI.

We wtorek osobisty sekretarz emerytowanego papieża abp Georg Gänswein poinformował w rozmowie z agencją CNA, że Benedykt XVI zaszczepi się, "gdy tyko szczepionka będzie dostępna".

Emerytowany papież ma 93 lata. Mieszka w rezydencji w Ogrodach Watykańskich.

Franciszek: Wszyscy powinni się zaszczepić. Ja się zapisałem

Franciszek młodszy jest od Benedykta o 9 lat. Zamiar przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19 zapowiedział w niedzielnej rozmowie z włoską stacją telewizyjną Canale 5.

"Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. To nie jest opcja do wyboru - to wybór etyczny, bo stawką jest nasze zdrowie, nasze życie, ale także życie innych" - podkreślił 84-letni papież w wywiadzie.

"Ja zapisałem się (na szczepienie - przyp. RMF), trzeba to zrobić" - dodał.

Franciszek stwierdził również, że nie wie, "dlaczego ktoś mówi, że szczepionka jest niebezpieczna", i retorycznie pytał: "Jeśli lekarze przedstawiają ją jako coś dobrego, co nie stanowi specjalnego zagrożenia, czemu jej nie przyjąć?".

"Istnieje samobójcze negowanie szczepień, którego nie potrafię wyjaśnić, ale dzisiaj trzeba przyjąć szczepionkę" - podsumował papież.