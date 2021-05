Aż 62 proc. Polaków nie chce, by szczepienia przeciw koronawirusowi były obowiązkowe – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdjęcie ilustracyjne / Rehan Khan / PAP

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku. Od tego czasu w kraju wykonano ponad 18 mln szczepień, a w pełni zaszczepionych jest 5,6 mln mieszkańców Polski.

Rząd planuje uruchomić loterię dla zaszczepionych, w której można będzie wygrać m.in. samochód hybrydowy czy milion złotych. Zaplanowano też gratyfikacje, dla pierwszych gmin, w których zaszczepi się co najmniej 75 proc. mieszkańców - wszystko to, aby zachęcić niezdecydowanych do przyjęcia preparatu przeciw Covid-19. Są też inne propozycje. Po przyjęciu przez radnych Wałbrzycha uchwały o obowiązku szczepienia przeciw Covid-19 dla dorosłych mieszkańców i osób pracujących w mieście, w Polsce rozgorzała dyskusja o tym, czy szczepienia przeciw Covid-19 powinny być obowiązkowe. Właśnie o tę kwestię spytaliśmy w najnowszym sondażu.

Badanie pokazuje, że więcej jest przeciwników takiego pomysłu. 35,5 proc. ankietowanych uważa, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe, a 26,6 proc. , że "raczej nie" powinny być obowiązkowe.

19,5 proc. Polaków popiera pomysł obowiązkowego szczepienia przeciw Covid-19, a 16,4 proc. jest zdania, że szczepienia "raczej" powinny być obowiązkowe.

Niezdecydowani stanowią 2,0 proc. ankietowanych.

Z badania wynika, że najbardziej niechętni wobec pomysłu wprowadzenia obowiązkowych szczepień są ludzie młodzi - do 39. roku życia. W grupie 18-29 przeciw obowiązkowi szczepienia jest 77 proc. ankietowanych, a w grupie 30-39 aż 78 proc. uczestników badania.

Najwięcej zwolenników obowiązku szczepienia jest w grupie osób po 70. roku życia (62 proc) i wśród osób, które mieszkają na wsi (42 proc.)





/RMF FM







Polacy szczepieni czterema preparatami

W kraju - od początku programu szczepień - zutylizowano 16 055 dawek szczepionki. Zgłoszono 9288 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw Covid-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a produkt opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko Covid-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.