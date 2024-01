"Podjęłam decyzją o odwołaniu zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To największa instytucja wspierająca przedsiębiorców w Polsce, ma ogromne fundusze na wsparcie przedsiębiorców. W perspektywie finansowej 2021-2027 to jest ok. 20 mld zł z funduszy strukturalnych. W tym roku PARP powinien przekazać przedsiębiorcom 3,5 mld zł” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP "Na pełniącą obowiązki wybrałam Joannę Zębaczyńską-Światek, dotychczasową dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów w PARP" - dodała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej zdaniem, w tym roku z PARP powinno otrzymać wsparcie ok. 1 tys. przedsiębiorców. Minister wyjaśniła, że "dlatego tak ważne jest, aby PARP był instytucją nowoczesną, stojącą frontem dla klientów". "Dziś ogłaszam transparentny konkurs na nowego prezesa. PARP będzie dla polskich przedsiębiorców partnerem, nie nadzorcą" - zaznaczyła minister. Minister zaznaczyła, że nie ma zarzutów pod adresem konkretnych osób, czy całego zarządu. Nie podoba się jej jednak to jak PARP funkcjonuje. To instytucja, która jest ospała, nieefektywna i to się musi zmienić - stwierdziła. Czym zajmuje się PARP? "Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej" - czytamy na stronie PARP.



"PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców" - zaznaczono na stronie agencji. Zobacz również: Rzeszów: Akt oskarżenia ws. wyłudzenia z PARP ponad 3 mln zł