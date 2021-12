Od 16 grudnia resort zdrowia chce rozpocząć akcję szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że 1,1 mln szczepionek przeznaczonych dla tej grupy dotrze do Polski 13 grudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mamy w tej chwili decyzję producenta, że partia 1,1 mln szczepionek dotrze do Polski 13 grudnia. W granicach 11-12 grudnia Ministerstwo Zdrowia wystawi e-skierowania dla tej grupy wiekowej, które będą musieli podjąć rodzice. Chcielibyśmy od 16 grudnia, po dystrybucji szczepionek do punktów sczepień, rozpocząć akcję szczepień wśród dzieci - mówił rzecznik resortu zdrowia.

Dodał, że rejestracja na te szczepienia będzie przebiegała tak samo jak starszych dzieci.

O dostawie szczepionek dla dzieci informował wczoraj wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Mamy dość dużo sygnałów, że rodzice chcą szczepić dzieci powyżej 5. roku życia. Mam nadzieję, że szczepionki dotrą do nas trochę wcześniej, żebyśmy mogli logistycznie się do tego przygotować - mówił.

Szczepienia przeciw Covid-19 dla dzieci od 5. roku życia

Preparat firmy Pfizer o nazwie Comirnaty będzie mógł być podawany dzieciom od 5. do 11. roku życia w dwóch dawkach w odstępie trzech tygodni. Dawki dla tej grupy wiekowej będą jednak trzykrotnie mniejsze niż dawki dla osób powyżej 12. roku życia. Według koncernu, skuteczność preparatu w tej grupie wiekowej wynosi 90 proc.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 5 do 11 lat są podobne do tych u osób w wieku 12 lat i starszych. To m.in. zmęczenie, ból głowy, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni i dreszcze - informuje Europejska Agencja Leków

Od maja szczepionka Comirnaty jest dostępna w krajach Unii Europejskiej dla dzieci powyżej 12. roku życia. Comirnaty jest też jednym z czterech preparatów, którym w Polsce mogą szczepić się dorośli.