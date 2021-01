Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych poświęcone Narodowemu Programowi Szczepień. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. "Poza Konfederacją wszyscy stawiamy sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju, bo to jest jedyny sposób, żeby walczyć z pandemią" - mówił po spotkaniu pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu / Wojciech Olkuśnik / PAP

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9. W poniedziałek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zaprosił na nie przedstawicieli ugrupowań zasiadających w parlamencie.



Jak relacjonował po spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk, przedstawiciele rządu przedstawili informacje nt. zaawansowania programu szczepień, a także odpowiadali na pytania. Pojawiały się niektóre pomysły, które w zderzeniu z rzeczywistością nie mogą być realizowane - dodał.

Wybrzmiał taki postulat, sformułowany chyba przez przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych, aby rząd rozpoczął rozmowy poza Unią Europejską - pomimo porozumienie unijnego - o pozyskaniu szczepionek - mówił. Pojawiła się też - z tych realnych propozycji - ciekawa propozycja posła (Bartosza) Arłukowicza nt. podawania szczepionek osobom leczonym onkologicznie. To na pewnym etapie, kiedy tych szczepionek będzie więcej wydaje nam się, że jest do wykorzystania ten pomysł - dodał.

Myślę, że dobre spotkanie. Parę ciekawych propozycji, które - myślę - rząd weźmie pod uwagę - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki dziennikarzom po spotkaniu. Były też elementy powiedziałbym humorystyczne, występy Konfederacji, no ale to jest taka już cecha - dodał.

Dopytywany o merytoryczne propozycje, które się pojawiły podczas spotkania i które w jego ocenie rząd mógłby uwzględnić, Terlecki odparł: "Na przykład to, żeby w rejestracji osób (...) najstarszych mogły uczestniczyć osoby z ich rodzin i przez profil zaufany zgłaszać".

Tomczyk: Zawalił się system szczepień

Za plan szczepień w Polsce odpowiada polski rząd, za całość systemu ochrony zdrowia odpowiada polski rząd. Dlaczego zatem minister zdrowia, dlaczego zatem minister Dworczyk oraz premier Morawiecki zwołują dzisiaj to spotkanie? Otóż dlatego, że zawalił się system szczepień w Polsce - ocenił przed spotkaniem przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Według Tomczyka, "rząd chaotycznie próbuje informować opinię publiczną i wycofywać się z wcześniej złożonych deklaracji". Jak dodał polityk, takie konsultacje jak dziś, "powinny odbywać się zanim uruchomiony zostanie system szczepień". Stwierdził, że rząd nie słuchał ostrzeżeń i nie odpowiadał na pytania związane z systemem szczepień zadawane przez opozycję dużo wcześniej.

Dzisiaj nie będziemy uczestniczyli w tym spotkaniu po to, żeby słuchać, tylko po to, żeby pytać w imieniu polskich obywateli o to, jak wygląda dzisiaj system szczepień w Polsce - zapowiedział szef klubu KO.

Posłanka KO Katarzyna Lubnauer zwróciła uwagę, że rząd chce spotkać się z opozycją miesiąc po rozpoczęciu szczepień, gdy doszło m.in. do ustawiania się seniorów w kolejkach przed przychodniami, by zarejstrować się na szczepienie, i gdy nie ma już żadnych wolnych terminów szczepień w I kwartale.



Rozumiem, że rząd chce się podzielić porażką i chaosem z opozycją - powiedziała Lubnauer. Podkreśliła, że opozycja wspiera działania rządu m.in. poprzez zachęcanie obywateli do szczepień. Nie będziemy brali odpowiedzialności za chaos - zapewniła.





Terlecki przed spotkaniem: Mamy nadzieję, że choć raz dojdzie do merytorycznej dyskusji

Idziemy na spotkanie z opozycją, której kluby zapowiedziały udział w tym spotkaniu, mamy nadzieję, że choć raz dojdzie do merytorycznej dyskusji, do prezentacji jakiś pomysłów czy postulatów opozycji, bo jak dotąd to mamy raczej (do czynienia - przyp. red.) z takim narzekaniem, na zasadzie “nie bo nie, wszystko nam się nie podoba" - mówił przed spotkaniem szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Najwyższy czas, żeby opozycja poważnie zaczęła podchodzić do sytuacji, która jest dobra, ale jak wiemy wszyscy są też i takie prognozy, że może nam grozić kolejna fala pandemii - dodał. Na spotkanie udał się razem z szefem sejmowej komisji zdrowia Tomaszem Latosem (PiS).



Terlecki wyraził nadzieję, że utrzyma się trend spadku liczby zakażeń z ostatnich dni, a producenci szczepionki - zgodne z zapowiedziami - na nowo ruszą z dostawami w pełnym zakresie, co z kolei pozwoli szczepić więcej osób.