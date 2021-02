Jeśli senior nie prosił o pomoc w transporcie do punktu szczepień albo zaszczepienie u siebie w domu, a odbiera telefon z taką propozycją, ostrzegamy - to oszustwo. Taki telefon odebrał mieszkaniec Łodzi. Usłyszał, że na podanie drugiej dawki szczepionki do jego rodziców przyjedzie zespół medyczny.

