Ruszyła telefoniczna akcja zapisów na szczepienia przeciw koronawirusowi – poinformowano na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Do osób niezaszczepionych i niezapisanych na szczepienie będą dzwonić konsultanci Infolinii Narodowego Programu Szczepień (989).

Szczepienia przeciw Covid-19 uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi / Roman Zawistowski / PAP

Z telefonicznej usługi będą mogły skorzystać również osoby, które mają wystawione e- skierowanie na szczepienie i na Internetowym Koncie Pacjenta podały swój numer telefonu.

Przez telefon będzie można ustalić termin i miejsce szczepienia oraz uzyskać informację o tym, jak się zaszczepić.



Konsultanci będą dzwonić do klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00.



Jak zapewnia NFZ, numery telefonów zostaną wykorzystane wyłącznie po to, żeby umówić się na szczepienie i zrealizować proces szczepienia.



Konsultant infolinii 989 będzie dzwonił z numeru +48 22 165 51 55. Numer można zweryfikować na stronie www.gov.pl w zakładce "Kontakt z osobami, które nie zarejestrowały się na szczepienie". Żeby potwierdzić szczegóły akcji zapisów na szczepienie przez konsultantów, można zadzwonić również pod numer 989.