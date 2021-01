Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział w poniedziałek, że USA mogą wkrótce zwiększyć tempo szczepień do 1,5 mln dziennie i osiągnąć odporność zbiorową do końca lata 2021 roku. Przestrzegł jednak, że do tego czasu liczba ofiar pandemii może sięgnąć 600 tys.

REKLAMA