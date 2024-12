Zapadła się część posadzki w kościele parafialnym w Głuchołazach na Opolszczyźnie - dowiedział się reporter RMF FM. To skutek wrześniowej powodzi, która dotknęła także obiekt znajdujący się tuż przy rynku. Na dnie zapadliska prawdopodobnie znajduje się pomieszczenie, o którym nie ma mowy w obecnie dostępnych dokumentach.

Zapadlisko w głuchołaskim kościele parafialnym / Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

Tuż przed prezbiterium w centralnej nawie kościoła powstała wyrwa o głębokości około dwóch metrów. Jak informują mieszkańcy miejscowości, zapadł się kwadratowy fragment podmytej we wrześniu posadzki.

Zapadlisko w głuchołaskim kościele parafialnym / Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

Najbardziej zaskakuje jednak to, co odkryła woda. Po oświetleniu dziury, wyłoniło się ceglane sklepienie. Stało się to w miejscu, gdzie kończyła się niegdyś gotycka budowla, która do dzisiejszego kształtu została rozbudowana w XVIII wieku.

Ceglane sklepienie na dnie zapadliska / Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

Jeszcze w latach 70. XX w. w mieście panowało przekonanie, że w tym miejscu znajdowała się średniowieczna krypta, w której chowano miejscowych proboszczów. Nie ma jednak żadnych dokumentów świadczących o takim miejscu.

Zapadlisko w kościele parafialnym w Głuchołazach Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

Na razie nie zdecydowano o wykonaniu badań archeologicznych. Wyrwa została tymczasowo zabezpieczona, nie ma także decyzji o wyłączeniu kościoła lub jego części z użytkowania.