Autokar przewożący turystów wypadł z drogi i wpadł do zbiornika wodnego w norweskiej gminie Hadsel na północno-zachodnim wybrzeżu kraju w regionie Nordland. Trwa tam akcja ratunkowa, ale media donoszą, że co najmniej trzy osoby nie przeżyły wypadku. Są też doniesienia o rannych. Pojazdem podróżowało prawdopodobnie 58 osób z 8 różnych krajów.

Wypadek autokaru w Norwegii / MARIUS BIRKELAND/AFP / East News

Co najmniej trzy osoby zginęły, a jedenaście trafiło do szpitala po tym, jak autobus zjechał z drogi E10 w Vesterålen i wpadł do wody - podaje serwis NRK. Trasa jest zamknięta, a ekipy ratownicze pracują na miejscu, by wydobyć z jeziora pojazd.

Policja otrzymała zgłoszenie o wypadku tuż po godzinie 13.30.

Autobus częściowo wylądował w zbiorniku wodnym zwanym Åsvatnet, który znajduje się w pobliżu cieśniny Raftsundet - przekazał szef lokalnej policji.

Życiu żadnej z przewiezionych do szpitala osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że na liście pasażerów znajduje się 58 nazwisk, ale nie jest jasne, ile osób dokładnie było w autokarze w momencie wypadku.