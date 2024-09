We wtorek przez Cigacice w województwie lubuskim przechodzi fala kulminacyjna na Odrze. Poziom wody w mieście osiągnął prawie 6,5 metra, przekraczając stan alarmowy o prawie 2,5 metra. Mieszkańcy walczą z żywiołem.

Zalania w lubuskich Cigacicach na zdjęciu z 24 września br. / Beniamin Piłat / RMF FM

Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi we wtorek przez Cigacice w województwie lubuskim. Poziom wody w mieście osiągnął 645 cm, przekraczając stan alarmowy o 245 cm. W 1997 roku przepływająca przez Cigacice Odra miała 682 cm.

Reporter RMF FM Beniamin Piłat o godz. 9:00 poinformował, że miasto świeci pustkami. W kilku miejscach widać mieszkańców, którzy wypompowują wodę z niżej położonych domów.

Zalania w lubuskich Cigacicach na zdjęciu z 24 września br. / Beniamin Piłat / RMF FM

Najpoważniejsza sytuacja jest na ul. Pocztowej, gdzie jest już kilkanaście centymetrów wody i dojście do tamtejszych domów jest niemożliwe.

Nie mam dojścia, syn jest u góry, zadzwonił dziś do mnie, że w domu jest koło 15 centymetrów (wody). A co będzie, to się okaże, jak będzie jakieś w miarę możliwe dojście. Na razie monitorujemy z daleka - powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem jeden z mieszkańców Cigacic.

Poziom Odry w lubuskich Cigacicach na zdjęciu z 24 września br. / Beniamin Piłat / RMF FM

Most w Cigacicach, zwany również Starym Mostem, z uwagi na zagrożenie powodziowe został wyłączony z ruchu, ale z pewnymi wyjątkami. Mogą nim przejechać służby, autobusy komunikacji publicznej oraz mieszkańcy miejscowości Leśna Góra, położonej po drugiej stronie rzeki.

Wrażliwe miejsca w Cigacicach zostały zabezpieczone przez służby oraz mieszkańców. Strażacy zaapelowali o zgłaszanie służbom każdej niepokojącej sytuacji pod nr 112.

Poziom Odry w lubuskich Cigacicach na zdjęciu z 24 września br. / Beniamin Piłat / RMF FM

Poziom wody w Cigacicach powinien zacząć spadać ok. godz. 14:00. Aktualny stan wody Odrze w mieście można sprawdzać TUTAJ .

Kolejne miasta, do których dotrze fala kulminacyjna na Odrze, to Krosno Odrzańskie oraz Słubice.

Stan alarmowy przekroczony na 21 stacjach hydrologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał we wtorek rano, że stan alarmowy był przekroczony na 21 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry.

Służby monitorują sytuację. Poziom rzeki w Nowej Soli cały czas jest wysoki i wynosi 644 cm; w Nietkowie sięga 638 cm, w Białej Górze 484 cm, a w Słubicach - 412 cm.