"Marcin Kierwiński ma zająć się kwestią usuwania skutków powodzi, dlatego postaram się jak najszybciej powołać go w skład rządu. W czwartek po moim powrocie do Warszawy będzie to możliwe" - powiedział prezydent Andrzej Duda, który przebywa obecnie z wizytą w USA.

Marcin Kierwiński / Piotr Molecki / East News

W piątek w południe premier Donald Tusk poinformował, że Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu. W poniedziałek szefowa KPRP Małgorzata Paprocka przekazała, że do Kancelarii Prezydenta wpłynął wniosek o powołanie Marcina Kierwińskiego w skład rządu.

O to, kiedy to się stanie, w poniedziałek pytany był przebywający w USA Andrzej Duda. Prezydent relacjonował, że minister Paprocka dzwoniła do niego z informacją, że rzeczywiście wniosek o powołanie Kierwińskiego wpłynął do Kancelarii Prezydenta.

W tej chwili trwa w Kancelarii Prezydenta procedura badania, weryfikowania tych dokumentów - poinformował prezydent.

Duda zaznaczył, że Kierwiński jest kandydatem premiera Donalda Tuska, "który ma zajmować się kwestią usuwania skutków powodzi, pomocy tym, którzy zostali poszkodowani przez powódź". W związku z powyższym oczywiście, że postaram się powołać pana ministra najszybciej, jak to będzie możliwe. A najszybciej, jak to tylko będzie możliwe na miejscu, w Warszawie, to jest w czwartek, bo w czwartek planowane jest nasze lądowanie w Warszawie - powiedział. Zaraz potem udam się do swojego biura do kancelarii, żeby normalnie podjąć pracę. W związku z czym jeszcze w czwartek to będzie możliwe - dodał.

Co będzie zadaniem Kierwińskiego?

Premier Tusk, przedstawiając w piątek kandydaturę Kierwińskiego na pełnomocnika, podkreślił, że ma on wykształcenie techniczne, a także doświadczenie samorządowe oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

W sobotę Kierwiński uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Zapewniał wówczas, że nikt z poszkodowanych w powodzi nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Dodał, że będzie w kontakcie z wojewodami, tak, żeby móc przygotowywać konkretne plany działań.

Zadaniem pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi ma być koordynacja działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz wsparcie dla poszkodowanych społeczności.

Marcin Kierwiński był posłem od 2011 r. W okresie od lutego do listopada 2015 był sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Od 2020 r. jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. 13 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. W maju tego roku Kierwiński złożył rezygnację z funkcji. W czerwcowych wyborach do PE zdobył mandat europosła.