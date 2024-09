40 tysięcy worków z piaskiem zostanie wykorzystanych do podniesienia korony wałów na Marszowicach we Wrocławiu. Chodzi o to, by zabezpieczyć osiedla Marszowice 1 i Marszowice 2 przed możliwym wylaniem Bystrzycy.

Podnoszenie wałów na Marszowicach to reakcja na zwiększony zrzut wody z Zapory Mietków do Bystrzycy. Na miejscu pracują żołnierze i strażacy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w mediach społecznościowych, że wały zostaną częściowo ofoliowane, a do ich podniesienia mundurowi wykorzystają 40 tys. worków z piaskiem. "Wały trzeba podnieść o półtora metra, by zabezpieczyć osiedla. Jeśli będzie konieczność ewakuacji, na miejsce podstawimy autobusy" - napisał w mediach społecznościowych Sutryk. Mieszkańcy zagrożonych osiedli zostali poproszeni o czujność i przeniesienie się w miarę możliwości na wyższe piętra budynków. Nie chodzi o to, żeby panikować, ale żeby uczciwie podejść do sprawy - tłumaczył Jacek Sutryk w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Trzymamy kciuki, żeby się nic nie wydarzyło - podkreślił prezydent Wrocławia. Zobacz również: Daniel Palimąka gościem Porannej rozmowy w RMF FM