262 osoby znajdują się poza swoim miejscem zamieszkania, 69 mieszkań jest niezdatnych do użytku - tak o zniszczeniach w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju mówił na konferencji prasowej pełnomocnik MSWiA do spraw zarządzania kryzysowego nadbryg. Michał Kamieniecki. Na miejscu pracuje 2 tys. żołnierzy, a także kilkuset strażaków i przedstawicieli innych służb mundurowych.

Zniszczenia w Lądku-Zdroju, zdj. z 20 września / Bartłomiej Paulus / RMF MAXX

Prąd został przywrócony do 80 proc. miejsc odbioru, woda do ok. 90 proc. miejsc, na wsiach do przywrócenia funkcjonalności pozostaje ponad 400 studni. Na chwilę obecną udało nam się 40 studni wypompować, no i wspomagamy działania związane z ich przywróceniem do użytkowania - powiedział Kamieniecki.

Uruchomiono trzy ambulatoria, wsparcie medyczne zapewnia siedem zespołów w karetkach. Nadbryg. Michał Kamieniecki zaapelował do wolontariuszy, żeby zgłaszali chęć pomocy np. poprzez większe organizacje, jak Polski Czerwony Krzyż, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy Polska Akcja Humanitarna. Trwają rozmowy z nimi w sprawie koordynacji działań pomocowych.

Jeżeli do nas przyjedzie tysiąc niezorganizowanych wolontariuszy, to my mamy wtedy ogromny problem, bo ja muszę wtedy tysiąc rozmów przeprowadzić. A jeżeli przyjedzie czterech przedstawicieli zorganizowanych formacji, to ja muszę tylko cztery rozmowy przeprowadzić, a oni zarządzają tysięcznym potencjałem ludzkim i są w pełni samowystarczalni, sami potrafią się zorganizować i oni są najlepszym wsparciem w udzielaniu realizacji tej pomocy - powiedział Michał Kamieniecki.

Prośba do turystów

Kamieniecki zachęcił nie tylko do bezpośredniej pomocy, ale także zaapelował do turystów, aby w przyszłości przyjeżdżali do Ziemi Kłodzkiej.

Burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki podziękował za wszelką pomoc udzielaną terenom dotkniętym przez powódź. Powiedział, że miasto i wsie zostały już niemal uprzątnięte, teraz trzeba będzie się skupić na odbudowie infrastruktury. Mamy coraz większy dostęp do mediów. Proszę mieszkańców, żeby uzbroili się w cierpliwość, ponieważ niedogodności różnych nie będzie brakowało, ponieważ jesteśmy po ogromnym kataklizmie - powiedział Tomasz Nowicki.



Na konferencji był również obecny burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. Podkreślił on, że ważną kwestią jest edukacja. Rozpoczęliśmy już edukację hybrydową. Nasi uczniowie uczą się w różnych naszych placówkach gastronomicznych. Dużo dzieci, ponad 80 wyjechała na zielone szkoły, dyrekcja nasza chce wysłać wszystkie dzieci, ponad 400 osób na zielone szkoły. Mamy oferty i to wszystko robimy, kolejne grupy będą wyjeżdżały w przyszłym tygodniu - podał.



Na terenie miasta działają już punkty przedszkolne, są plany dotyczące uruchomienia żłobka.