Środki czystości, sprzęt do sprzątania, żywność, osuszacze i nagrzewnice oraz materiały budowlane - to teraz najbardziej pożądana pomoc dla powodzian. Takie dary można przynosić m.in. do punktu prowadzonego przez Fundację Równe Szanse w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 1.

Trwa zbiórka pomocy dla powodzian - jeden z punktów to siedziba Fundacji Równe Szanse przy ul. Wróblewskiego 1 w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM Łopaty, wiadra, agregaty, taczki, kalosze, chemia do sprzątania, konserwy, jedzenie o długim terminie przydatności, agregaty prądotwórcze, nagrzewnice, osuszacze - to wszystko pomoże powodzianom w uprzątnięciu domów, przez które przeszła wielka woda. Dary dla powodzian przyjmowane są w tym punkcie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 11.00-17.00. Budynek Fundacji Równe Szanse mieści u zbiegu ulicy Wólczańskiej z Wróblewskiego. Nadal potrzebne jest wsparcie dla powodzian - dary można przynosić do Fundacji Równe Szanse w dni robocze od 11.00 do 17.00 / Agnieszka Wyderka / RMF FM 13 busów z pomocą z Łodzi już dotarło do zniszczonych miejscowości na południu Polski. Wsparcie otrzymały: Ząbkowice Śląskie, Wleń, Bardo (szkoła), Kłodzko, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Trzebieszowice, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy i Brzeg. Łódzkie szkoły także pomagają powodzianom i organizują transport wyposażenia dla szkół na zalanych terenach. Wiadomo już, że ławki i tablice trafią do Barda na Dolnym Śląsku. Zobacz również: Pijany woźnica utknął między drzewami. Miał ponad 2 promile

