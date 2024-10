Na tereny dotknięte przez powódź zostali skierowani dodatkowi inspektorzy nadzoru budowlanego oraz inżynierowie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W większości gmin komisje zakończyły już prace. Zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę domów zostały już wypłacone 426 rodzinom. Na rozpatrzenie wniosków o ten zasiłek czekają jeszcze 92 rodziny - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski.

Zniszczenie po powodzi w Stroniu Śląskim / Bartłomiej Paulus / RMF FM

Jaka pomoc dla powodzian?

Rząd po powodzi, która we wrześniu dotknęła Polskę południowo-zachodnią, ustalił kwotę doraźnej pomocy społecznej w wysokości 8 tys. zł. Dodatkowo osoby poszkodowane mogą otrzymać do 2 tys. zł zasiłku powodziowego przewidzianego w ustawie z 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Chodzi m.in. o pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń

Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało, że osoby samotne lub rodziny poszkodowane w powodzi będą mogły otrzymać 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych, a także 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

Pomoc dla ponad 88 tys. rodzin

Zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, ile do tej pory takich wniosków zostało złożonych, a także ile pieniędzy i ilu rodzinom wypłacono już środki na odbudowę lub remont?

W pierwszej kolejności były i wciąż są wypłacane zasiłki powodziowe i doraźne. Wypłata idzie sprawnie. Według stanu na 29 października wypłacono ponad 276,3 mln zł dla ponad 88,8 tys. rodzin - odpowiedział RMF FM Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zaznaczył, że w przypadku zasiłków remontowo-budowlanych (do 100 i 200 tys. zł) wypłata musi być poprzedzona oszacowaniem strat w danym obiekcie. Dokonuje tego powołana przez właściwego wójta lub burmistrza komisja.

W celu przyspieszenia tego działania na tereny popowodziowe zostali skierowani dodatkowi inspektorzy nadzoru budowlanego oraz inżynierowie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - poinformował Jacek Dobrzyński.

Jak ustalił reporter RMF FM, w większości gmin komisje zakończyły już ten proces i przekazały stosowne protokoły do ośrodków pomocy społecznej (OPS).

426 rodzin dostało pieniądze na odbudowę domu

I tak - według stanu na 29 października - zasiłek do 200 tys. zł (na odbudowę domów) został wypłacony w kwocie ponad 35,7 mln zł 426 rodzinom. Na rozpatrzenie wniosków czekają jeszcze 92 rodziny.

Najmniej pieniędzy wypłacono w ramach zasiłku do 100 tysięcy (na remont lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych). To zaledwie 130 tysięcy złotych, które trafiło do 8 rodzin. Na pieniądze wciąż czeka 36 rodzin.

Wnioski najpóźniej do 15 marca

MSWiA przypomina, że pomoc jest udzielana na wniosek osoby uprawnionej, który musi zostać złożony nie później niż 15 marca 2025 r. Wnioski o wypłatę są nadal na bieżąco przyjmowane.

Każdy wniosek musi być przez pracownika OPS odpowiednio zweryfikowany.

Pracownicy OPS-ów pracują bardzo ciężko i ponadnormatywnie od samego początku powodzi, niejednokrotnie samymi będąc jej ofiarami - zwraca uwagę Jacek Dobrzyński.