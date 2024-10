200 mln zł - tyle już dotarło do poszkodowanych przez żywioł w ramach rządowej pomocy powodzianom. Poinformował o tym we wtorek podczas posiedzenia rządu Marcin Kierwiński. Skomentował także kwestię opóźnień w wypłacaniu pieniędzy, o której informowali reporterzy RMF FM. "Problem pojawił się w jednej z gmin i został szybko rozwiązany" - zapewnił. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że zostanie powołany zespół ds. odbudowy po powodzi. Przekazał też, że w wyniku powodzi zginęło 9 osób.

Warszawa, 8 października 2024, posiedzenie rządu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Radek Pietruszka / PAP

Za pośrednictwem wojewodów wypłacono już zasiłki pomocowe dla powodzian w kwocie ok. 200 mln zł, kolejne 13 mln zł zostanie wypłacone we wtorek lub w środę - powiedział we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

Dodał, że dzięki 400 mln zł z resortu sportu w poniedziałek ruszył program odbudowy infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach popowodziowych, a proces naboru wniosków już się rozpoczął.

We wtorek MSWiA powinno uruchomić aplikację do zgłaszania przez jednostki samorządu strat i szkód w budynkach publicznych.

Rozpoczynamy odbudowę szkół i placówek oświatowych. Tam głównym problemem są źródła ciepła, bo wiadomo, że najczęściej zostały zalane piwnice, kotłownie - powiedział.

Procedura szacowania strat powinna przyspieszyć

Kierwiński zaznaczył też, że pilną potrzebą zgłaszaną przez samorządy było wsparcie komisji szacujących skutki i straty. W związku z tym Główny Urząd Nadzoru Budowlanego skieruje na tereny dotknięte powodzią 120 pracowników.

Dzięki temu - według niego - szybciej będzie można zacząć wypłatę pomocy na odbudowę domów jednorodzinnych.

Marcin Kierwiński odniósł się także do zgłaszanych przez powodzian problemów, o czym informowali reporterzy RMF FM. Chodziło o opóźnienia w wypłacie pieniędzy dla poszkodowanych. Poinformował, że problem jest już rozwiązany.

Jeśli chodzi o zasiłki powodziowe, rząd wypłacił już 198-200 mln zł. Problem, który pojawił się w jednej z gmin został szybko rozwiązany, nie ma w tym zakresie żadnych zatorów. Do wypłaty czeka kolejne 13 mln. Myślę, że to kwestia dziś, ewentualnie jutro, jak te pieniądze trafią do poszkodowanych - zapewnił na posiedzeniu rządu Marcin Kierwiński.

Tusk: Uchwała ws. koordynacji w walce ze skutkami powodzi zwiększy skuteczność działań

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że Rada Ministrów przyjmie uchwałę, która pozwoli skuteczniej koordynować działania związane z usuwaniem skutków powodzi. Szef rządu przekazał też, że powstanie zespół ds. odbudowy po powodzi.

Tusk powiedział, że Marcin Kierwiński odwiedził 16 miejscowości w ciągu pierwszych dni urzędowania jako pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi. To jest bardzo dobrym znakiem, że się dobrze zrozumieliśmy, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania - powiedział Tusk.

Żeby skuteczność pana ministra była większa, będziemy dzisiaj przyjmowali - taką mam nadzieję - uchwałę Rady Ministrów ws. koordynacji działań związanych z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku - powiedział szef rządu.

Wyjaśnił, że uchwała pozwoli ministrowi "skuteczniej koordynować przede wszystkim strumienie pieniędzy, tak żeby trafiały one w sposób optymalny i uzgodniony z miejscowymi środowiskami".

Tusk zapowiedział też, że będzie zarządzenie ws. powołania zespołu ds. odbudowy po powodzi. Powołamy zespół, który będzie organem pomocniczym Rady Ministrów i także ciałem, które będzie wspierało ministra Kierwińskiego w codziennym zarządzaniu - powiedział premier.

Premier podał również, że w wyniku powodzi zginęło dziewięć osób.

Wśród tej dziewiątki jest najprawdopodobniej obywatelka Czech, która zginęła jeszcze po stronie czeskiej, obywatel Niemiec i siedmioro obywateli Polski - powiedział Donald Tusk.