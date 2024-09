​Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wykluczył, że zwoła na wtorek specjalne posiedzenie Sejmu w związku z powodzią na południu kraju. "Sejm RP jest w pełnej gotowości do współpracy z rządem, Senatem i prezydentem, aby ulżyć tym, którzy stracili swoje dobytki" - zapewnił.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Rafał Guz / PAP

Jeżeli dzisiaj z rządu wyjdzie nie tylko rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, ale również choćby zmiana ustawy dot. zasiłku powodziowego (...) i być może jeszcze jakaś inna regulacja - to my jesteśmy gotowi, żeby bez żadnej zwłoki tę ustawę procedować - powiedział Szymon Hołownia w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

Zapowiedziałem to dzisiaj rano przewodniczącym klubów - nie możemy wykluczyć, jesteśmy gotowi, że zwołam na jutro specjalne posiedzenie Sejmu, które zajmie się tylko tymi regulacjami i informacją rządu ws. powodzi - jeżeli będzie takie zapotrzebowanie posłów, a rozumiem, że będzie - powiedział.

Hołownia zadeklarował, że Sejm jest w pełnej gotowości do współpracy z rządem, Senatem i prezydentem "we wszystkim, co będzie potrzebne do tego, aby ulżyć tym, którzy stracili swoje dobytki, aby skutki tej katastrofalnej powodzi jak najszybciej zniwelować".