Przyjmowanie wniosków o umorzenie składek od poszkodowanych we wrześniowej powodzi ruszyło 6 stycznia. "Dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego albo działalność rolniczą na terenie objętym klęską żywiołową" - przypomina we wtorek ZUS.

/ Shutterstock Poszkodowani przez powódź mogą już wnioskować o umorzenie składek Warunkiem umorzenia składek będzie spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 r. a wrześniem 2023 r. albo październikiem 2024 r. a październikiem 2023 r. Jeżeli natomiast płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r., będzie to okres - wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r. Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych - wyjaśnił rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM We wniosku płatnik może wskazać miesiąc lub miesiące, które przypadają za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Umorzenie dotyczyć będzie wszystkich składek należnych od wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. Składki nie będą uzupełniane przez budżet państwa, więc zadziała ogólny mechanizm - tak jak dziś działa umorzenie. Sprawdź, czy się kwalifikujesz Z wnioskiem mogą wystąpić płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r. Dotyczy to również tych, którzy opłacili składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. - zaznaczył rzecznik ZUS. Wniosek o umorzenie mogą złożyć także płatnicy, którzy mają ustalony nowy termin płatności składek na 15 września 2025 r. (zgodnie z art. 36 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi). Zobacz również: Powodzianie otworzyli... niewidzialny most tymczasowy. "Czujemy się oszukani" Dotyczy to także płatników, którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek obejmującą należności z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. ZUS zwrócił uwagę, że w przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia, umorzenie składek może mieć negatywny wpływ na prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość. "Płatnik opłacający składki sam za siebie nie będzie miał bowiem ewidencjonowanej składki za okres umorzenia jako opłaconej" - dodał ZUS Jak i gdzie złożyć wniosek? Jak długo zajmie jego rozpatrzenie? Wniosek o "umorzenie należności z tytułu składek dla płatnika poszkodowanego w wyniku powodzi" znajdziecie TUTAJ . Można go złożyć w formie elektronicznej - na swoim profilu na PUE/eZUS. Dokładną instrukcję można z kolei znaleźć TUTAJ . ZUS poinformował, że wnioski powodzian zostaną rozpatrzone "niezwłocznie". "Jeżeli wniosek o umorzenie składek uwzględnimy w całości, to otrzymasz od nas informację, że ZUS udziela Ci pomocy publicznej. Informację tę przekażemy także do wojewody. Jeśli tylko część Twojego wniosku rozpatrzymy pozytywnie lub odmówimy Ci umorzenia składek, otrzymasz naszą decyzję. Informację w sprawie wniosku lub decyzję przekażemy na Twoje konto płatnika na PUE/eZUS albo prześlemy na adres do korespondencji, który podajesz na PUE/eZUS" - dodano. Głuchołazy mocno zniszczone przez powódź. Galeria (24 zdjęcia)







