"Rząd Donalda Tuska oblał egzamin podczas powodzi, nie potrafił ochronić ludzkiego życia i zdrowia" - ocenił w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki (PiS). Podkreślił też, że publiczne przeprowadzanie powodziowych sztabów kryzysowych było "putiniadą".

Mateusz Morawiecki / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Rządzący oblali ten egzamin i to w całej rozciągłości, ponieważ nie potrafili stanąć na wysokości zadania i zrobić wszystko, żeby ochronić ludzkie życie, ludzkie zdrowie - powiedział Morawiecki, odnosząc się do informacji rządu na temat walki z powodzią.

Były premier ocenił, że podczas działań przeciwpowodziowych najbardziej zawinił premier Donald Tusk. Już od 10 września Republika Czeska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce i Komisja Europejska przestrzegały Polaków, przestrzegały rząd Polski przed ogromnymi opadami deszczu, które grożą kataklizmem. Rząd nic z tym nie zrobił. Minął wtorek, minęła środa, minął czwartek. W piątek premier Tusk wypowiedział te haniebne słowa, że prognozy nie są przesadnie alarmujące - mówił Morawiecki.

Te słowa to nie jest zwykły błąd. Te słowa, to słowa, które kosztowały ludzi być może życie, być może kosztowały ich zdrowie, a na pewno kosztowały utratę dobytku i spowodowały, że służby, że samorządy, że ludzie po prostu się zdemobilizowali - ocenił Morawiecki.

Były premier ocenił też, że przeprowadzanie m.in. powodziowych sztabów kryzysowych przed kamerami, podczas których Tusk "rugał" i "beształ" urzędników to "putiniada". Uwaga, to nie są moje słowa. To słowa Jacka Żakowskiego, czyli dziennikarza, który was wspiera dzień po dniu. Tak, to jest właśnie putiniada - dodał Morawiecki, wskazując, że przypomina to sytuację z historii Rosji, w której car krytykował swoich bojarów.

To spowodowało kolejne błędy, to doprowadziło do tego, że na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie rozpętało się piekło - ocenił.

"To nie było zarządzanie kryzysem powodziowym, lecz wizerunkiem szefa rządu"

W imieniu PiS zabrał głos także poseł tej partii Marcin Ociepa, który również skrytykował rząd za publiczne przeprowadzanie sztabów kryzysowych.

To jednak nie było zarządzanie kryzysem powodziowym, lecz wizerunkiem szefa rządu. Taka jest prawda o tych posiedzeniach. Bo jak inaczej nazwać - miejscami żałosne - spektakle będące formą teatralizacji polityki, w których premier odpytywał publicznie swoich ministrów, wojewodów i komendantów służb - pytał Ociepa.

Ocenił też, że wśród najważniejszych błędów szefa rządu jest zignorowanie ostrzeżeń i prognoz, złe zarządzanie zbiornikami retencyjnymi, opóźnienia w przekazywaniu ostrzeżeń, niewystarczające wykorzystanie służb i chaos komunikacyjny.

Poseł PiS cytował także samorządowców związanych z rządzącą koalicją, którzy negatywnie ocenili działania instytucji centralnych podczas walki z powodzią. Krytykował szefa rządu za jego słowa dotyczące roli bobrów, a także podał, że IMGW w piątek 13 września już o szóstej rano, co - jak mówił - wynika z kontroli poselskiej, wskazywał na złe prognozy mogące skutkować powodzią.

Konwiński do PiS: W trudnych czasach test zdaje też opozycja. Wy go oblaliście

Ze strony klubu KO głos zabrali jego szef Zbigniew Konwiński oraz poseł Michał Jaros. W czasach trudnych, w czasach kryzysu test zdaje również opozycja - wy oblaliście egzamin. Nie potrafiliście zachować się przywozicie w tej trudnej sytuacji - zwrócił się Konwiński do posłów PiS.

Jak przygotowaliście Polskę na ten czas pokazują chociażby dane o budowie wałów przeciwpowodziowych. W jednym roku, w latach 2007-2015, mu wybudowaliśmy więcej niż wy w czasie ośmiu lat waszych rządów. Robiliście wały zamiast je budować - to jest ta różnica - przekonywał Konwiński, nazywając Prawo i Sprawiedliwość "patologią polskiej polityki".

Podkreślił, że reakcja służb i władz w obliczu powodzi była "właściwa", "natychmiastowa" i "skuteczna" - na tyle, na ile pozwalał żywioł. Powołując się na przykłady Austrii, Czech czy Słowacji, przyznał, że raczej nie ma państwa, które jest w stu procentach przygotowane na nadejście żywiołu. Ważna jest reakcja, pomoc, solidarność - i w tych aspektach zdaliśmy egzamin - ocenił.

O tym, że rząd stanął na wysokości zadania, zapewniał również poseł Jaros. Działania rządu w walce z powodzią skupiały się na trzech aspektach: po pierwsze - zapobieganiu powodzi, po drugie - likwidacji skutków, po trzecie - walki z dezinformacją - wymieniał poseł.

Jego zdaniem, na pochwałę zasługuje przede wszystkim "wzorowa współpraca" różnych służb na Dolnym Śląsku.

Zalewski: To jest moment, kiedy wojnom plemiennym trzeba powiedzieć dość

Paweł Zalewski w imieniu klubu Polska2050-TD ocenił, że "tylko zaufanie pozwoli przejść społeczeństwu przez kryzys". Mamy powódź, mamy dramat w południowo-zachodniej Polsce. Przygotowujemy się do bardzo ważnych innych wyzwań. I w tych wszystkich wyzwaniach zaufanie jest kluczem sukcesu. I to zaufanie nie ma barwy politycznej - mówił poseł.

Jak wskazał, projekty hydrologiczne i hydrotechniczne, które chronią przed powodzią, wymagają porozumienia ponadpartyjnego. I tego oczekujemy - dodał.

Tylko wtedy, gdy uznamy, że jest pewna wartość i pewien moment, w którym trzeba być razem - tylko wtedy odniesiemy sukces i musimy być tacy, jak Polacy na samym dole, że sobie pomagają w tej kluczowej kwestii - mówił poseł Polski2050.

Jak wskazał "jest moment, w którym wojny plemienne powinny się skończyć i one się powinny skończyć na tej sali". To jest moment, w którym wszyscy są zagrożeni, a tak jest w południowo-zachodniej Polsce dotkniętej powodzią - zaznaczył Zalewski.

To jest ten moment, kiedy wojnom plemiennym trzeba powiedzieć: dość. Bo wszyscy będziemy z tego rozliczani - podkreślił poseł.