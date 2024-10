Na oddanie mostu do użytku trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak informował reporter RMF FM Paweł Konieczny, w sobotę zostaną przeprowadzone próby wytrzymałościowe.



Musimy położyć na konstrukcji płyty jezdni, zbudować dojazdy do mostu, przeprowadzić próby wytrzymałościowe. W tej chwili trudno mówić o terminach, ale będziemy starali się, by do końca miesiąca został oddany do użytku - powiedziała Agata Andruszewska.

Jak mówił Paweł Szymkowicz burmistrz Głuchołaz w Radiu RMF24, wszyscy walczą z czasem. "W ubiegłym tygodniu mieliśmy przymrozek. Chcemy ze wszystkimi pracami zdażyć przed zimą" - powiedział Szymkowicz.

Wrześniowa powódź zniszczyła w Głuchołazach dwa mosty. To działający w ciągu drogi krajowej nr 40 most tymczasowy oraz sąsiadująca z nim stalowa konstrukcja mostu docelowego.