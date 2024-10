Polskie służby wciąż walczą ze skutkami powodzi. Kluczowa w powrocie do normalnego życia mieszkańców jest m.in. odbudowa mostów. To infrastruktura, która w niektórych regionach jest niezbędna do normalnego ruchu drogowego. Reporterzy RMF FM będą tam, gdzie mosty zostały zniszczone; będziemy Was informować, jak wyglądają postępy w pracach.

Zniszczony przez powódź most w ciągu drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach (zdjęcie z 5 października br.). W jego miejsce wojsko postawi tymczasową przeprawę / Paweł Konieczny / RMF FM Reporterzy RMF FM dowiedzieli się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma informacje o dziewięciu zniszczonych lub poważnie uszkodzonych obiektach mostowych. Ta liczba może jednak ulec zmianie. Na miejscu pracują inspektorzy mostowi GDDKiA z całej Polski. Ministerstwo Infrastruktury na bieżąco monitoruje drożność sieci transportowej oraz stan infrastruktury, współpracując w tym zakresie z jednostkami podległymi, wojewodami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, strażą pożarną, policją oraz władzami samorządowymi - powiedziała RMF FM Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury. Reporterzy RMF FM będą w miastach, w których mosty zostały zniszczone; nasi dziennikarze odwiedzą Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Szprotawę i Głuchołazy. Najgorsza sytuacja jest w tym ostatnim mieście. Tam przed powodzią znajdowały się trzy mosty, które zostały niemal doszczętnie zniszczone. Zniszczony przez powódź most w części zdrojowej Głuchołaz (zdjęcie z 5 października br.) / Paweł Konieczny / RMF FM 121 obiektów mostowych i dróg wymaga przeglądu Do tej pory od gmin leżących na terenach dotkniętych powodzią do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) wpłynęło 121 zgłoszeń dotyczących obiektów mostowych i dróg wymagających przeglądu po powodzi. Jak informuje nas Ministerstwo Infrastruktury, eksperci IBDiM we współpracy z przedstawicielami Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sukcesywnie przeprowadzają inspekcje techniczne zgłoszonych obiektów. Od 20 września 2024 roku do działań związanych z powodzią został włączony Instytut Badawczy Dróg i Mostów, którego zadaniem jest ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich (w tym mostów) i dróg, jak również monitorowanie potencjalnych osunięć ziemi - przekazała Anna Szumańska. Zniszczony przez powódź most w Lądku-Zdroju / Wojciech Olkuśnik / East News Kiedy zniszczone mosty zostaną odbudowane? Nie wiadomo Problem polega na tym, że na tym etapie nie można jeszcze ocenić, ile będzie kosztowało odbudowanie wszystkich uszkodzonych mostów w Polsce. Nie wiadomo też, kiedy zniszczone mosty zostaną ponownie oddane do użytku. Obecnie wciąż trwa przegląd i ocena strat po wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce, niemniej jednak w wielu miejscach ustalenie zakresu uszkodzeń nie jest jeszcze w pełni możliwe - powiedziała RMF FM rzeczniczka resortu infrastruktury. Łącznie na obszarze dotkniętym klęską żywiołową na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych znajduje się około 1000 obiektów inżynierskich, nie licząc mniejszych obiektów, takich jak kładki dla pieszych i dojazdy do pojedynczych posesji - dodała Anna Szumańska. Zniszczony przez powódź most w Stroniu Śląskim / Wojciech Olkuśnik / East News Wojskowi budują mosty tymczasowe Podczas piątkowej konferencji prasowej kierownictwa politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej, wiceszef resortu Stanisław Wziątek poinformował, że na terenach dotkniętych przez powódź w ramach operacji "Feniks" działa ponad 22 tys. żołnierzy, z czego minimum 5 tys. zaangażowanych jest w bezpośrednie działania. Wśród nich jest 10 inżynieryjnych Grup Zadaniowych - to w sumie 1800 wojskowych i 400 jednostek sprzętu inżynieryjnego. Wiceminister obrony narodowej przekazał, że wojska inżynieryjne biorą udział w budowie pięciu mostów tymczasowych. Operacja "Feniks" będzie trwała oficjalnie do końca roku, ale jeśli będzie taka potrzeba, będziemy tam do momentu, dopóki wszystkie potrzeby naszych obywateli, zwłaszcza infrastrukturalne, zostaną zabezpieczone - zapewnił. Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM Zobacz również: Zalane auta na sprzedaż. Jak nie dać się nabrać na "okazję" po powodzi?

24. Jarmark Franciszkański w Opolu z pomocą dla powodzian

Burmistrz Kłodzka: Ponad 90 proc. odpadów zostało odebranych

Komunikat PKP Intercity. Linia kolejowa przez Kłodzko znowu przejezdna Opracowanie: Cezary Faber