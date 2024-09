Komisja Europejska przyjęła polski wniosek o ponowne finansowanie zniszczonej przez powódź infrastruktury, zbudowanej z funduszy unijnych - poinformowała na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zniszczenia w Głuchołazach / Paweł Konieczny / RMF FM

"16 września powiadomiliśmy Komisję o zamiarze ponownego finansowania infrastruktury zbudowanej z funduszy UE, która została zniszczona przez powódź. Właśnie dostaliśmy informację, że KE przyjęła nasz postulat. Inwestujemy w odbudowę! To dopiero początek" - napisała na X Pełczyńska-Nałęcz.

Wcześniej minister Pełczyńska-Nałęcz informowała, że resort funduszy złożył do Unii Europejskiej wniosek zakładający umożliwienie ponownego dofinansowania środkami unijnymi infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. "Wystąpiliśmy do UE z wnioskiem o nadzwyczajny tryb realizacji i rozliczania projektów ze środków europejskich w gminach, które ucierpiały od powodzi (...) Jeśli infrastruktura finansowana z pieniędzy polskich i unijnych uległa zniszczeniu, to będzie można otrzymać na nią ponowne dofinansowanie na naprawę lub odbudowę" - wyjaśniła.

We wtorek Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że na odbudowę po powodzi, m.in. na remont domów jednorodzinnych i naprawę infrastruktury energetycznej ma zostać przekierowanych z funduszy unijnych 1,5 mld zł; kolejne 3,5 mld zł może być przekazane na budowę wałów.