Koszykarki CCC Polkowice pokonały KS Basket 25 Bydgoszcz 70:68 i awansowały do finału Pucharu Polski w Gdyni. W niedzielę zmierzą się z obrońcą trofeum VBW Arką Gdynia. Będzie to powtórka finału z ubiegłego roku.

CCC Polkowice - KS Basket 25 Bydgoszcz 70:68 (8:13, 20:25, 25:16, 17:14)

CCC Polkowice: Aaryn Ellenberg-Wiley 24, Keisha Hampton 15, Kamile Nacickaite 8, Klaudia Gertchen 7, Weronika Telenga 7, Dragana Stankovic 6, Weronika Gajda 3, Amanda Kantzy 0;



KS Basket 25 Bydgoszcz: Shante Evans 22, Cierra Burdick 19, Julie McBride 14, Elżbieta Międzik 6, Angelika Stankiewicz 5, Karina Michałek 2, Edyta Faleńczyk 7, Janis Boonstra 0;



Drugi półfinał był jeszcze bardziej zacięty i emocjonujący w porównaniu do pierwszego pojedynku w Gdyni. Koszykarki Basketu 25 Bydgoszcz, które w piątek pokonały gładko Polonię Warszawa w ćwierćfinale, zdominowały pierwszą połowę spotkania dzięki twardej walce pod koszami i lepszej skuteczności rzutów z dystansu - m.in. trafiły sześć razy zza linii 6,75 m.



Drużyna z Bydgoszczy prowadziła 13:6 pod koniec pierwszej kwarty, a w drugiej, po akcjach 38-letniej Julie McBride oraz Angeliki Stankiewicz i Elżbiety Międzik zza linii 6,75 m, osiągnęła jeszcze wyraźniejszą przewagę: 25:12, 28:12 i po 20 minutach 38:28. Polkowiczanki, dla których był to pierwszy mecz w pucharze, nie mogły złapać odpowiedniego rytmu.



Po przerwie zawodniczki CCC zagrały jednak mocniej w defensywie i stopniowo odrabiały straty. W 25. minucie był remis 41:41, a po kontrataku wyprowadzonym przez Weronikę Gajdę i zakończonym punktami Keishy Hampton wygrywały 50:49 na 90 sekund przed końcem tej części. Odpowiedź Międzik, która wygrała konkurs rzutów za trzy punkty, dała prowadzenie bydgoszczankom 54:50. W ostatniej sekundzie tej kwarty rozgrywająca CCC Aaryn Ellenberg-Willey trafiła także za trzy i po 30 minutach Basket prowadził 54:53.



Ostatnia kwarta to walka o każdą piłkę, lepszą pozycję i każdy metr parkietu. Wiceliderki tabeli z Polkowic prowadziły już 66: 60, ale zawodniczki znad Brdy zmniejszyły tę przewagę (66:64). Po akcjach najlepszej w zespole z Bydgoszczy Shante Evans jej drużyna remisowała 66:66, a następnie prowadziła 68:66 na 40 sekund przed końcem.



Decydujący rzut za trzy punkty trafiła jednak Ellenberg-Willey, a triumf faworytek przypieczętowała wolnym Hampton.



Przed rokiem w finale w Lublinie Arka pokonała CCC po dogrywce 83:73.



Wyniki półfinałów:

VBW Arka Gdynia - Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 85:81 (22:21, 24:18, 16:19, 23:23)

niedziela, finał

VBW Arka Gdynia - CCC Polkowice (godz. 17.00)