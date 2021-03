Justyna Święty-Ersetic zdobyła w Toruniu srebrny medal halowych mistrzostw Europy w biegu na 400 m. Jej czas 51,41 jest jedynie o siedem setnych gorszy od rekordu Polski. Wygrała Holenderka Femke Bol - 50,63. Brąz wywalczyła Brytyjka Jodie Williams - 51,73.

Polka Justyna Święty-Ersetic cieszy się po finałowym biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostwa Europy w Toruniu / Adam Warżawa / PAP

To nie był łatwy bieg dla Święty-Ersetic. Rywalki ją zamknęły, wyprzedzać musiała po drugim torze i tak pokonała niemal cały dystans. To prawda. Wszystkie dziewczyny zaczęły bardzo mocno, liczyłam się z tym, że będą przepychanki. Chciałam walczyć na tyle, ile mogę. To fantastyczny wynik - skomentowała na gorąco Polka.

To był jej trzeci finał halowych mistrzostw Europy i drugi medal w karierze w biegu indywidualnym. Dwa lata temu w Glasgow była szósta, a w 2017 roku w Belgradzie wywalczyła brąz.

W Toruniu czeka ją jeszcze rywalizacja w sztafecie.

To trzeci medal dla biało-czerwonej ekipy. Srebra wywalczyli także w biegu na 1500 m Marcin Lewandowski i w pchnięciu kulą Michał Haratyk. Zakończenie zawodów w niedzielę.