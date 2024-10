"Kobieta, życie, wolność" - tymi słowami rozpoczęła przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen spotkanie w 2023 roku, podczas którego ogłosiła nazwisko tegorocznej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla za walkę z uciskiem w Iranie i jej walkę na rzecz promowania praw człowieka dla wszystkich - mówiła Reiss-Andersen.

W uzasadnieniu padły słowa o walce na rzecz kobiet i przeciwko ich dyskryminacji. Wspiera kobiety w ich walce. Ta walka w Iranie napotyka na prześladowania, więzienie, tortury, a nawet śmierć - mówiła. Przypomniała, że Mohammadi od dawna walczy o prawa kobiet w Iranie, które kwestionują rygorystyczne zasady zasłaniania ciała narzucone przez duchowieństwo islamskie oraz wzywa do zniesienia kary śmierci i wprowadzenia demokratycznych reform.

Jak podkreślała Berit Reiss-Andersen, Pokojowa Nagroda Nobla jest dla całego ruchu opozycyjnego w Iranie, którego Mohammadi jest wyraźnym liderem.

Irański reżim aresztował Narges Mohammadi 13 razy, wydał wobec niej 5 wyroków i skazał w sumie na 31 lat więzienia oraz chłostę - 154 uderzenia biczem. Więzienie w Teheranie ma opuścić w 2026 roku. Placówka, w której przebywa, cieszy się złą sławą. W tym zakładzie karnym dysydentka przygotowała raport na temat torturowania więźniarek.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla:

W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii. To Victor Ambros, amerykański biolog rozwojowy i Gary Ruvkun amerykański biolog molekularny. Naukowcy zostali docenieni za odkrycie mikro RNA i jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów.

Laureaci Nagrody Nobla z medycyny Victor Ambros oraz Gary Ruvkun / Xinhua/ABACA / PAP

We wtorek Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosił laureatów z fizyki. Nagrodę otrzymali John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton pracujący nad uczeniem maszynowym i sztucznymi sieciami neuronowymi.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki / Christine Olsson/TT / PAP

W środę poznaliśmy laureatów tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie chemii. To Amerykanin David Baker z University of Washington w Seattle, wyróżniony za opracowanie narzędzi do komputerowego projektowania białek, a także Brytyjczycy Demis Hassabis i John M. Jumper z Google DeepMind w Londynie za metody przewidywania kształtu białek.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii / Christine Olsson/TT / PAP

W czwartek laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury została południowokoreańska pisarka Han Kang. Wyróżniona została za "poetycką prozę, w której konfrontuje się z historycznymi traumami i ukazuje kruchość życia ludzkiego" - podała Szwedzka Akademia.