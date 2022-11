Wojciech Szczęsny jednym z głównych bohaterów reprezentacji Polski w meczu z Arabią Saudyjską! "Żeby 'Lewy' do mojego poziomu doszedł, to musiałby to w 90. minucie wykorzystać" - żartował po spotkaniu nasz bramkarz, który obronił karnego. Polska wygrała 2:0.