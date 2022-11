"Anglia potrafi grać na turniejach, ale ostatnio zawodziła. Francuzi na pewno są zasmuceni kontuzjami Kante czy Pogby, które mogą przyćmić tę drużynę. Czy te drużyny podołają wymaganiom mundialu? Mam wątpliwości" - mówi w rozmowie z RMF FM trener Piotr Tworek i dodaje, że jego zdaniem na niespodziankę stać reprezentację Senegalu.

Patryk Serwański w rozmowie z Piotrem Tworkiem tuż przed mundialem RMF FM

Trener Piotr Tworek przyznaje, że jego faworytami do sukcesu są Holandia i Niemcy, ale, jak zaznacza, obie drużyny mają swoje problemy. Biorąc pod uwagę klimat katarskiego mundialu trzeba też myśleć o Brazylii czy Argentynie:

To będzie jak zwykle zderzenie futbolu południowo-amerykańskiego z Europą. Argentyna na pewno ma ogromny handicap z powodu wygrania Copa America. To trofeum doda im wiary i pewności w to, że mogą walczyć o złoto. Dodatkowo zmiana pokoleniowa, jeśli chodzi o sztab trenerski tej reprezentacji. Plus zespół z Leo Messim. Są głodni, są gotowi na kolejne wyzwanie. Od 36 meczów ta drużyna jest niepokonana. Na pewno chcą zdobyć kolejny tytuł i po wielu latach wygrać mundial. Brazylia też jest bardzo mocna. Bardzo istotne będzie rozpoczęcie turnieju w wykonaniu tych zespołów - mówi były szkoleniowiec Warty Poznań czy Śląska Wrocław.

Ciekawym pytaniem stawianym przed mistrzostwami są możliwości gospodarzy. Czy Katar może pokusić się o taki sukces jak Korea 20 lat temu?

Pamiętamy mistrzostwa z 2002 roku, kiedy Korea pokonała w grupie nasz zespół i później dotarła do półfinału. Teraz gospodarzem jest drużyna, która debiutuje na mundialu, ale tutaj nie upatrywałbym podobieństw pomiędzy tymi dwoma zespołami. Ja będę kibicował Senegalowi. Zdobyli mistrzostwo Afryki. Jest to moim zdaniem niedoceniany zespół. Dochodzi do tego kontuzja Mane, która może pokrzyżować im plany, ale mają innych ciekawych piłkarzy. Trener Aliou Cisse długo już tam pracuje. Zespół nabrał doświadczenia. Stać ich na sprawienie niespodzianki. W Afryce także się mówi, że nadzieje pokładane w tym zespole są większe niż w 2018 roku - przewiduje trener Tworek.

Szkoleniowiec zwraca też uwagę na warunki atmosferyczne oraz klimatyzowane stadiony. To kolejne niewiadome przed mundialem. Na pewno nie wszyscy zdołają się odpowiednio przygotować i zaaklimatyzować:

Warunki klimatyczne jakiś wpływ mogą mieć na rozgrywanie meczów. Biorąc pod uwagę aklimatyzację wszyscy predysponujemy zespoły, które grają w podobnych warunkach czyli reprezentacje z Ameryki Południowej czy nawet gospodarzy turnieju. Oczywiście słyszymy, że na stadionach warunki mają być optymalne dla wszystkich drużyn. Pomóc mają specjalne klimatyzatory. Do tego dochodzą jednak treningi, nawet krótkie podróże. Nie będzie łatwo dostosować się do tych warunków reprezentacjom z Europy.