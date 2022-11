Rzut karny był tak dyskusyjny, że jego podyktowanie było wręcz nieporozumieniem na turnieju tej rangi. Obrona Wojciech Szczęsnego przejdzie do historii mundialu - tak skandynawskie media komentują wygraną Polski 2:0 z Arabią Saudyjską w Katarze. Zwracają też uwagę na premierowego gola Roberta Lewandowskiego.

Gra polskiej drużyny została oceniona jako solidna i opanowana, która sprowadziła na ziemie Arabię Saudyjską z euforii po sensacyjnym pokonaniu Argentyny kilka dni wcześniej.

"Karny był tak tani, że w sumie nie powinien zostać podyktowany, lecz jego spektakularna i niewiarygodna wręcz obrona była najciekawszą dotychczas interwencją bramkarza w tych mistrzostwach" - skomentował szwedzki dziennik "Aftonbladet".

Gazeta dodała, że wyjątkowo wzruszającym widokiem były łzy w oczach Roberta Lewandowskiego, po tym jak strzelił swojego pierwszego tak bardzo wyczekiwanego gola na MŚ.

Kanał szwedzkiej telewizji SVT wielokrotnie pokazywał obronę rzutu karnego i ocenił, że "Wojciech Szczęsny pokazał szalony i wręcz niespotykany kunszt".

"W tym kluczowym meczu Polacy się odblokowali i teraz się rozkręcają, a biorąc pod uwagę ilość sytuacji, to wynik mógł być wyższy" dodano.

Kanał norweskiej telewizji TV ocenił, że obrona Szczęsnego przejdzie do historii MŚ, a sam rzut karny był tak dyskusyjny, że jego podyktowanie było wręcz nieporozumieniem na turnieju tej rangi: "Jednak to polski bramkarz został wielkim bohaterem tego meczu, a sprawiedliwość zwyciężyła chociaż w futbolu, to się rzadko zdarza".

"Sędzia dyktując rzut karny był wyraźnie pod presją głośnych saudyjskich kibiców, lecz jego obrona dała Polakom siłę" - oceniła duńska agencja prasowa Ritzau.

"Nie chce się wierzyć, że taka maszyna do strzelania bramek jak Robert Lewandowski zdobył dopiero pierwszego gola w swoich występach na MŚ" - napisał islandzki dziennik "Visir".

"Polska wygrała po niesamowitej obronie Wojciecha Szczęsnego i dwóch bramkach, a emocjonalne łzy Roberta Lewandowskiego oglądaliśmy ze wzruszeniem. Arabia Saudyjska grała odważnie i pokazała spore umiejętności, lecz Polska była bardzo dobra w najważniejszych momentach tego meczu, nad którym panowała" - skomentował kanał fińskiej telewizji YLE.

