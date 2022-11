Robert Lewandowski w końcu trafił na mundialu. Bramkę zdobył też Piotr Zieliński, a Wojciech Szczęsny obronił karnego! Polska pokonała 2:0 Arabię Saudyjską i objęła prowadzenie w grupie C mundialu! W środę starcie z Argentyną.

Robert Lewandowski triumfuje / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Spotkanie rozegrano na Education City Stadium w Ar-Rajjan na przedmieściach Dohy. Po remisie z Meksykiem Czesław Michniewicz dokonał trzech zmian w wyjściowym składzie. Do ekipy wskoczyli: Arkadiusz Milik, Krystian Bielik i Przemysław Frankowski. Tym razem na ławce usiedli: Sebastian Szymański, Nicola Zalewski i Jakub Kamiński.

Saudyjczycy z kolei przystąpili do meczu osłabieni. Nie zagrali kontuzjowani w pierwszym meczu: Yaser Al-Shahrani i kapitan zespołu Salman Al-Faraj. U tego pierwszego lekarze stwierdzili złamanie szczęki, złamanie kości twarzy i krwotok wewnętrzny. To pokłosie koszmarnego zderzenia z własnym bramkarzem podczas meczu z Argentyną.

Pierwszą groźną sytuację stworzyli Saudyjczycy, gdy Mohamed Kanno strzałem z kilkunastu metrów pod poprzeczkę sprawdził Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz nie dał się zaskoczyć.

Później nastąpił trudny moment, gdy w ciągu kilku minut żółte kartki za faule zobaczyli: Jakub Kiwior, Matty Cash i Arkadiusz Milik. Po chwili Cash miał ogromnie dużo szczęścia, że nie wyleciał z boiska, gdy za faul w powietrzu mógł otrzymać drugą żółtą kartkę.

W 26. minucie po rzucie rożnym Piotra Zielińskiego kapitalnie główkował Krystian Bielik, ale trafił w stojącego przed bramką obrońcę.

Przeciętne fragmenty gry wynagrodziły kibicom wydarzenia z końcówki pierwszej połowy. W 39. minucie Biało-Czerwoni objęli prowadzenie. Piłka wyprowadzona od własnej bramki powędrowała na pole karne Saudyjczyków. Tam Lewandowski uprzedził bramkarza i wyłożył futbolówkę Zielińskiemu, a ten z bliska wpakował ją do siatki.

W 45. minucie nastąpił koszmar reprezentacji Polski, gdy po interwencji VAR sędzia podyktował karnego dla rywali. Faulującym był Bielik, który lekko trącił nogę rywala. Wojciech Szczęsny pokazał jednak wielką klasę, broniąc strzał Salema Al-Dawsariego, a następnie dobitkę Mohammeda Al Breika. Do przerwy 1:0.

Od początku drugiej połowy Saudyjczycy przystąpili do ataku. Dużo szczęścia polska ekipa miała w 55. minucie, gdy w zamieszaniu żaden z rywali nie skierował piłki do naszej bramki. Ataki rywali były coraz groźniejsze.

Michniewicz zaskoczył po godzinie gry, zdejmując z boiska Zielińskiego. Zastąpił go Kamiński. Po chwili ogromnego pecha miał Milik, który główkował w poprzeczkę po dośrodkowaniu z lewej strony Frankowskiego.

Za moment Lewandowski uderzył z bliska w słupek. To był dobry moment polskiej ekipy, choć zabrakło szczęścia.

Po kilku groźnych akcjach rywali w 82. minucie Lewandowski w końcu ucieszył się ze swojej pierwszej bramki na mundialu! Nasz kapitan odebrał piłkę obrońcy i nie dał szans bramkarzowi. 2:0!

W 90. minucie "Lewy" mógł pójść za ciosem, ale tym razem przegrał pojedynek z bramkarzem Saudyjczyków.

Wygrana wyprowadziła Polaków na pierwsze miejsce w grupie C. Dziś o 20 Argentyna zagra z Meksykiem, a w środę Polska zakończy rozgrywki grupowe meczem z Argentyną.

POLSKA - ARABIA SAUDYJSKA 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Piotr Zieliński (39), 2:0 Robert Lewandowski (82).

Żółta kartka - Polska: Jakub Kiwior, Matty Cash, Arkadiusz Milik. Arabia Saudyjska: Abdulelah Al-Malki, Abdulelah Al-Amri.

Sędzia: Wilton Sampaio (Brazylia). Widzów 44 259.

Polska: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński (63. Jakub Kamiński) - Arkadiusz Milik (71. Krzysztof Piątek), Robert Lewandowski.

Arabia Saudyjska: Mohamed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Al-Breik (65. Sultan Al-Ghannam) - Saleh Al-Shehri (85. Nasser Al-Dawsari), Sami Al-Najei (46. Nawaf Al-Abed, 90+5. Bahebri Hattan), Abdulelah Al-Malki (85. Abdulrahman Al-Aboud), Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari - Firas Al-Buraikan.

Zapis relacji na żywo z meczu:

90+7

Koniec meczu! Polska wygrywa 2:0 z Arabią Saudyjską!!!

90+6

Jeszcze groźny strzał Saudyjczyka z dystansu, ale obok naszej bramki.

90+4

Słuchać głośniej polskich kibiców. Mazurek Dąbrowskiego na trybunach!

90+4

Glik wybija piłkę głową sprzed naszej bramki.

90+1

Sędzia doliczył siedem minut.

90. minuta

Lewandowski mógł podwyższyć na 3:0! Ale tym razem w sytuacji sam na sam zatrzymał go bramkarz!

82. minuta

Ależ błąd Saudyjczyka! A Lewandowski zdobywa pierwszą bramkę w karierze na mundialu!

82. minuta

GOOOL dla Polski! Lewandowski zabrał piłkę obrońcy i pokonał bramkarza!!!

81. minuta

Nieudana główka Piątka po szybkim wyjściu naszej drużyny. Wysoko nad bramką.

80. minuta

Groźne wstrzelenie Saudyjczyków wzdłuż naszej bramki, ale nikt nie skierował piłki do siatki.

78. minuta

Mieliśmy sporo szczęścia po akcji rywali. Piłka uderzona z kilkunastu metrów przeleciała tuż obok bramki.

76. minuta

Bielik faulował w strefie środkowej.

75. minuta

Świetna kontra Polaków, ale za mocne podanie do Lewandowskiego i uprzedził go bramkarz rywali.

73. minuta

Dobra akcja Polaków, ale za słaby strzał Lewandowskiego, a potem piłkę stracił Bereszyński.

71. minuta

Kolejna zmiana w polskiej ekipie. Krzysztof Piątek zastępuje Arkadiusza Milika.

69. minuta

Szczęsny broni strzał Al-Dawsariego zza pola karnego.

66. minuta

Lewandowski w słupek! Znów nie mamy szczęścia!

63. minuta

Milik główkuje w poprzeczkę po dośrodkowaniu Frankowskiego z lewej strony. Co za pech!

63. minuta

Zmiana w polskiej ekipie. Piotr Zieliński schodzi z boiska, a za niego wchodzi Jakub Kamiński.

60. minuta

Niestety tylko na moment. Było bardzo groźnie, ale przestrzelił Al-Buraikan.

60. minuta

Polakom udało się oddalić grę od naszej bramki

55. minuta

Ogromne zamieszanie przed polską bramką! Upadł tam jeden z rywali, na koniec niecelny strzał jednego z Saudyjczyków.

53. minuta

Gra toczy się teraz głównie na naszej połowie. Ważne by nie dać się zepchnąć do kurczowej defensywy.

51. minuta

Rzut rożny dla Arabii Saudyjskiej

47. minuta

Krychowiak faulował rywala przy linii bocznej.

46. minuta

Sędzia rozpoczął drugą połowę.

45+10

Koniec pierwszej połowy! 1:0 dla Polski!

45+10

Jeszcze kontra Polaków, ale Lewandowski nie opanował piłki.

45+10

Ostatnia doliczona minuta. Saudyjczycy próbują jeszcze coś zdziałać.

45+5

Co za emocje w końcówce pierwszej połowy. Trzeba to wszystko uspokoić. A może pójść za ciosem?!

45+1

Szczęsny broni rzut karny oraz dobitkę!!! Karnego nie wykorzystał Al Dawsari.

45. minuta

Sędzia doliczył aż 10 minut!

45. minuta

Rzut karny dla Arabii Saudyjskiej! Bielik lekko kopnął rywala w polu karnym - uznał sędzia.

44. minuta

VAR w akcji! Grozi nam rzut karny.

41. minuta

Polacy poszli za ciosem, ale tym razem niecelny strzał! Trochę oszołomieni nasi rywale.

39. minuta

GOOOOOL dla Polski! Piotr Zieliński z bliska pakuje piłkę do siatki! Asystował Lewandowski, który uprzedził bramkarza i wyłożył piłkę Zielińskiemu.

39. minuta

Dłuższa akcja Arabii, ale wyjechali za linię końcową nasi rywale.

35. minuta

Lewandowski faulował obrońcę w polu karnym Saudyjczyków.

33. minuta

Ostro faulowany w środku pola Bielik.

30. minuta

Saudyjczycy na szczęście pogubili się w kontrze.

26. minuta

Kapitalna główka Bielika! Obrońca odbija piłkę przed bramką

26. minuta

Cash wywalczył rzut rożny dla Polski.

21. minuta

Matty Cash ma ogromnie dużo szczęścia, że nie zobaczył drugiej żółtej kartki za faul w powietrzu.

20. minuta

Almalki też ukarany żółtą kartką.

20. minuta

Polacy faulami przerywają kontry rywali. Trzecie "żółtko" obejrzał Arkadiusz Milik.

18. minuta

Szczęsny łapie piłkę po dośrodkowaniu z rzutu wolnego.

16. minuta

Kartkuje nas sędzia. Tym razem Matty Cash ukarany za faul.

/ RONALD WITTEK / PAP/EPA

15. minuta

Niestety żółta kartka dla Kiwiora po faulu w środku pola.

13. minuta

Szczęsny ratuje polską ekipę! Po ładnej akcji Saudyjczyków piłka leciała pod poprzeczkę naszej bramki. Strzelał Mohamed Kanno.

11. minuta

Krychowiak faulowany w kontrze w środku pola.

10. minuta

Kolejna ofensywna próba naszej ekipy. Dośrodkowanie z lewej strony, błąd rywala, ale nikt nie doszedł do piłki.

6. minuta

Pierwsza ofensywna akcja Polaków, ale pierwsze dośrodkowanie za długie, a drugie zepsuł Cash.

4. minuta

Rywale w naszym polu karnym, ale na razie bez większego zagrożenia. Glik wybija piłkę

2. minuta

Pierwszy faul w meczu. Faulował Zieliński

1. minuta

Brazylijski sędzia rozpoczął mecz!

13:57

Przywitanie obu ekip i za chwilę zaczynamy!

13:57

Na trybunach wyraźna przewaga kibiców naszych rywali.

13:56

A teraz pieśń narodowa Arabii Saudyjskiej.

13:54

Najpierw hymn Polski! Wyraźnie wzruszony jest Lewandowski.

13:52

Robert Lewandowski wyprowadza polską ekipę na murawę.

13:49

Mecz Polski z Arabią Saudyjską poprowadzi brazylijski sędzia Wilton Sampaio. Na liniach będą mu pomagać Bruno Boschilia i Bruno Pires.

RMF FM prosto z Kataru tuż przed meczem Polski z Arabią Saudyjską Michał Dukaczewski / RMF FM

13:45

Kwadrans do meczu! Ewentualna porażka Polski stawia nas w bardzo trudnej sytuacji i oznacza pewny awans Saudyjczyków do 1/8 finału. Remis nie przekreśla naszych szans, ale nie ułatwia nam zadania. Zwycięstwo przybliża do awansu.

13:41

Dzisiejszy mecz odbędzie się na Education City Stadium w Ar-Rajjan, na przedmieściach Dohy. Obiekt może pomieścić 45 350 widzów.

13:40

Nasi rywale dziś osłabieni. Po pierwszym spotkaniu wypadli kontuzjowani: Yaser Al-Shahrani i kapitan zespołu Salman Al-Faraj. U tego pierwszego lekarze stwierdzili złamanie szczęki, złamanie kości twarzy i krwotok wewnętrzny. To pokłosie koszmarnego zderzenia z własnym bramkarzem podczas meczu z Argentyną.

13:35

Znamy też skład Arabii Saudyjskiej: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Mohammed Al-Breik - Firas Al-Buraikan, Abdulellah Al-Malki, Sami Al-Najei, Mohamed Kanno, Salem Al-Dawsari - Saleh Al-Shehri.

13:30

Na półtorej godziny przed meczem poznaliśmy skład reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz dokonał trzech zmian w porównaniu z pierwszym meczem. Do składu wskoczyli: Arkadiusz Milik, Krystian Bielik i Przemysław Frankowski. Tym razem na ławce udiedli: Sebastian Szymański, Nicola Zalewski i Jakub Kamiński.

13:30

Wysłannicy RMF FM przed Education City Stadium / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wysłannicy RMF FM przed Education City Stadium / Michał Dukaczewski / RMF FM

