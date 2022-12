Napastnik reprezentacji Francji Antoine Griezmann nie chciał zdradzić, kto będzie wykonawcą ew. rzutów karnych przeciwko Polsce w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. "Nie zamierzam dawać Szczęsnemu żadnych informacji na ten temat" - zakomunikował.

Piątkowy trening polskiej kadry / Martin Divisek / PAP/EPA

Jeśli to będę musiał być ja, czy to przy rzutach wolnych, rożnych, karnych, czy z sześciu metrów, jestem w stanie wykonywać wszystko. Dostosuję się do tego czego, chce ode mnie trener oraz drużyna - podkreślił zawodnik Francji.

Griezmann, strzelec czterech bramek na mundialu w 2018 roku w Rosji, nie dał żadnych wskazówek mediom co do hierarchii osób biorących udział w rzutach karnych. Swoje milczenie motywował głównie tym, aby nie dawać wskazówek Wojciechowi Szczęsnemu, który obronił już dwie "jedenastki" w turnieju.

Nie zamierzam dawać Szczęsnemu żadnych informacji na ten temat. On już uratował dwukrotnie swój zespół. Będzie miał niespodziankę - powiedział Francuz.

Podczas mistrzostw świata w Rosji Griezmann wyróżniał się w wykonywaniu rzutów karnych. Po tej zwycięskiej przez "trójkolorowych" imprezie 31-letni napastnik nie miał pewnej roli przy rzutach karnych.

Hierarchia wykonawców była zmienna w reprezentacji Francji. Kylian Mbappe zmarnował decydują "jedenastkę" w 1/8 mistrzostw Europy w 2021 roku przeciwko Szwajcarii. Zawodnik PSG ostatnio strzelił bramkę z karnego w marcu tego roku przeciwko Republice Południowej Afryki. Inny potencjalny wykonawca, Olivier Giroud, nigdy nie spudłował w drużynie Francji, aczkolwiek rzadko wykonuje karne.

Reprezentacja Polski spotka się w 1/8 mistrzostw świata w Katarze z reprezentacją Francji w niedziele o godzinie 16.00 czasu polskiego.

