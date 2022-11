Piłkarze reprezentacji Anglii narzekają na wysokie temperatury w Katarze, gdzie w najbliższą niedzielę rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. "Dziś rano było nam bardzo trudno. To była długa sesja treningowa. Jako zespół potrzebowaliśmy tego, aby przyzwyczaić się do upału. To dla nas inne środowisko" - powiedział o warunkach klimatycznych panujących nad Zatoką Perską Conor Coady.